Proton vient de lancer un gestionnaire de mots de passe chiffrés, Proton Pass

La société suisse Proton a commencé avec un seul produit — ProtonMail. Depuis, elle a développé toute une série de logiciels sécurisés. Aujourd’hui, un nouvel outil vient s’ajouter à la liste qui s’allonge rapidement. Voici Proton Pass, un nouveau gestionnaire de mots de passe sécurisé. Proton Pass a été rendu possible grâce à SimpleLogin, que l’entreprise a racheté en 2022.

Proton Pass a pour objectif d’être le meilleur gestionnaire de mots de passe en matière de chiffrement. Avec un ensemble avancé de fonctions de sécurité et de confidentialité dans un seul produit, il n’est pas étonnant qu’il puisse rivaliser avec d’autres gestionnaires de mots de passe.

Proton Pass repose sur la même philosophie que tous les autres logiciels conçus par Proton, tels que Proton VPN ou Proton Calendar. Il est chiffré de bout en bout, gardant vos informations personnelles et vos mots de passe à l’abri des regards indiscrets et de Proton lui-même. Ce même chiffrement est appliqué à tout ce que vous enregistrez dans l’application, comme les sites Web, les noms d’utilisateur et même les notes. Proton ne peut pas les déchiffrer, même si un tiers le demande. Vous seul pouvez le faire.

Le service s’intègre également aux alias de messagerie de ProtonMail, ce qui vous permet de générer aléatoirement de nouveaux alias de messagerie liés à votre compte ProtonMail directement à partir de votre gestionnaire de mots de passe, afin de masquer votre identité lors de la création de nouveaux comptes.

Des applications très sûres

Bien entendu, ce modèle n’est pas exclusif à Proton. D’autres gestionnaires de mots de passe, comme 1Password, l’utilisent. Même LastPass l’a fait, bien qu’à la suite de sa dernière faille de sécurité, la confiance dans l’application ait été perdue. En fait, l’incident de LastPass est mentionné dans le message d’annonce de Proton Pass, ce qui signifie que Proton l’avait probablement à l’esprit pendant le processus de développement.

La suite d’applications de Proton est sans aucun doute l’une des plus sûres que vous puissiez trouver. Si vous souhaitez tester Proton Pass, la version bêta n’est pas ouverte à tous. Elle peut être téléchargée sur iOS, Android et les ordinateurs de bureau, avec des extensions de navigateur disponibles sur Chrome et Edge, mais elle n’est pas ouverte à tous. Proton indique que la version bêta n’est ouverte qu’aux abonnés Lifetime et Visionary, mais le champ des testeurs pourrait être élargi à tout moment au cours des prochains mois.