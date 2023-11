Proton Drive apporte le stockage sur le cloud chiffré sur Mac

by

Proton Drive est peut-être l’un des services de stockage sur le cloud les plus sûrs actuellement disponibles. Il place le chiffrement, la sécurité et la confidentialité en tête de ses priorités, ce qui en fait une alternative prometteuse à Google Drive et Microsoft OneDrive.

Cependant, il ne dispose pas encore de la prise en charge de la synchronisation multiplateforme que l’on trouve chez certains concurrents. La situation s’améliore, puisque Proton Drive dispose désormais d’une application Mac.

Proton Drive était déjà disponible sur les ordinateurs Windows, avec des fonctionnalités telles que la synchronisation de vos fichiers hors ligne, mais les utilisateurs de Mac étaient limités à la version Web, qui offre certaines fonctionnalités, mais pas toutes. Cela signifiait notamment que si vous aviez des fichiers à sauvegarder sur la plateforme, vous deviez les télécharger manuellement. Aujourd’hui, avec le lancement de Proton Drive sur macOS, vous bénéficiez d’une expérience complète.

Pratiquement tout ce que vous pouviez faire sur la version Web, vous pouvez actuellement le faire sur la nouvelle application macOS, mais la principale raison pour laquelle vous pourriez vouloir utiliser un client de bureau plutôt que la version Web est la prise en charge de la synchronisation. Vous pouvez synchroniser vos fichiers et dossiers avec Proton Drive et vous assurer qu’ils sont tous sécurisés et chiffrés.

Vous bénéficiez également d’un grand nombre d’autres fonctionnalités, telles que le chiffrement de bout en bout de tous vos fichiers (garantissant que même Proton ne peut pas accéder à vos fichiers à tout moment) et un historique des versions.

Une réelle attente

En outre, vous pouvez accéder à vos fichiers même lorsque vous êtes hors ligne, ce qui vous permet de les modifier et d’y accéder sans connexion Internet. Proton Drive gardera la trace de toutes les modifications apportées à ces fichiers et, lorsque vous aurez accès à une connexion Internet, ces modifications seront synchronisées vers le cloud dans le même environnement chiffré que d’habitude. Il s’agit d’une fonctionnalité courante pour les autres services de stockage sur le cloud, mais la plupart d’entre eux ne disposent pas du même chiffrement de bout en bout que le service de Proton.

Le lancement de Proton Drive sur macOS était attendu depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. Si vous êtes un utilisateur de Mac et que vous cherchez un nouveau service de stockage sur le cloud, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Malheureusement, nous attendons toujours une application de synchronisation native pour Linux — espérons que cela ne prendra pas autant de temps que la promesse de Google Drive pour Linux.