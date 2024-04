Google Cloud Next 2024 : Tout ce que vous devez savoir

Le Google Cloud Next 2024 à Las Vegas a été riche en annonces, particulièrement dans les domaines de l’intelligence artificielle, avec le lancement de nouveaux outils comme Google Vids et Gemini Code Assist, ainsi que des améliorations significatives sur Google Workspace.

En effet, nous avons eu un flot de nouvelles axées sur le cloud sur tout, de Gemini, le chatbot alimenté par l’IA de Google, à l’IA, aux devops et à la sécurité. Vous n’avez pas le temps de regarder la conférence de Google ?

Ce n’est pas grave, j’ai résumé les parties les plus importantes de l’événement ci-dessous.

Google Cloud Next 2024 : Principales annonces

Nouveautés de Google Workspace

L’exploitation de l’IA pour aider les clients à développer un contenu créatif est une chose que les grandes entreprises technologiques recherchent, et mardi, Google a présenté sa version. Google Vids émerge comme une solution innovante pour la création de contenu vidéo, intégrée à Workspace, permettant une collaboration en temps réel.

Cet outil s’ajoute à des fonctionnalités telles que les prompts vocaux dans Gmail et les alertes personnalisables dans Sheets, renforçant ainsi l’aspect collaboratif et multifonctionnel de Workspace. Parmi les nouvelles fonctionnalités, des messages vocaux permettent de lancer la fonction « Aidez-moi à écrire » basée sur l’IA dans Gmail lorsque vous êtes en déplacement. Une autre fonctionnalité de Gmail permet de transformer instantanément des brouillons d’e-mail en e-mail plus soigné.

Gemini Code Assist et la compétition avec GitHub

Gemini Code Assist est la réponse de Google à GitHub Copilot Enterprise. Ce nouvel outil de complétion et d’assistance au code, anciennement connu sous le nom de Duet AI, vise à optimiser le développement de logiciels en entreprise grâce à l’IA.

Gemini 1.5 Pro

Google a lancé Gemini 1.5 Pro. Selon Kyle Wiggers, il s’agit du « modèle d’IA générative le plus performant de Google ». Il est désormais disponible en preview public sur Vertex AI, la plateforme de développement d’IA de Google destinée aux entreprises.

Focus sur la sécurité et la souveraineté des données

En plus de lancer un pack de sécurité AI pour Workspace, Google renforce ses offres de sécurité avec de nouvelles fonctionnalités telles que Threat Intelligence pour l’analyse de code malveillant et Security Command Center pour la gestion des risques en entreprise.

L’accent mis sur les partenariats pour le cloud souverain montre également un changement de stratégie visant à mieux répondre aux besoins locaux.

Imagen 2 et Vertex AI

En février, Google a annoncé un générateur d’images intégré à Gemini, le chatbot de Google basé sur l’IA. L’entreprise l’a retiré peu de temps après qu’il a été découvert qu’il injectait de manière aléatoire de la diversité sexuelle et raciale dans les messages sur les personnes. Cela a donné lieu à des inexactitudes choquantes. Dans l’attente d’une éventuelle réédition, Google a lancé un outil de génération d’images amélioré, Imagen 2, qui s’inscrit dans le cadre de sa plateforme de développement Vertex AI et s’adresse davantage aux entreprises.

Imagen 2 est désormais disponible en général et propose de nouvelles fonctionnalités amusantes, notamment l’inpainting et l’outpainting. Google parle également de « text-to-live images », qui permet de créer de courtes vidéos de quatre secondes à partir de textes, à l’instar des outils de génération de clips alimentés par l’IA tels que Runway, Pika et Irreverent Labs.

Gemini in Databases

Google appelle Gemini in Databases un ensemble de fonctionnalités qui « simplifient tous les aspects de l’utilisation d’une base de données ». En langage moins jargonneux, il s’agit d’un ensemble d’outils axés sur les développeurs et alimentés par l’IA, destinés aux clients de Google Cloud qui créent, surveillent et migrent des bases de données d’applications.

Innovations futures

Le partenariat avec Nvidia pour intégrer la plateforme Blackwell sur Google Cloud en 2025 promet des avancées significatives dans les performances AI et HPC, soulignant l’importance croissante de l’intégration hardware-software dans le cloud.

Google Cloud Next 2024 démontre l’engagement de Google à pousser les frontières de l’IA et du cloud computing, en se concentrant sur l’innovation et la sécurité. Avec ces nouvelles offres, Google se positionne comme un leader incontournable pour les entreprises cherchant à optimiser leur utilisation de l’IA et du cloud.