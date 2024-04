Snapdragon X Plus : Qualcomm prépare le terrain pour une connectivité 5G avancée

Nous avons déjà entendu des informations selon lesquelles Qualcomm ne se contentait pas de lancer le chipset Snapdragon X Elite pour les PC Windows, mais qu’elle développait également une nouvelle variante appelée « Snapdragon X Plus ». La variante Plus comporte quatre UGS différentes, commençant par le préfixe « X1P ».

Aujourd’hui, un rapport de WinFuture suggère que Qualcomm travaille sur les variantes X1P44100 et X1P46100 du Snapdragon X Plus depuis le mois de février.

Cependant, il n’y a pas d’informations sur la fréquence, le nombre de cœurs, le profil de puissance et la capacité du GPU. La particularité du chipset Snapdragon X Plus est qu’un modem 5G Snapdragon X65 est testé en même temps que lui. Cela signifie que les prochains ordinateurs portables Windows équipés du chipset Snapdragon X Plus pourront accéder à la connectivité mobile 5G en déplacement, sans avoir besoin d’un câble.

Le rêve d’un PC efficace et puissant toujours connecté (ACPC) pourrait devenir réalité dans un proche avenir. Le rapport indique également que la variante Snapdragon X Plus pourrait comporter 10 cœurs de CPU Oryon, au lieu de 12, comme c’est le cas pour le chipset haut de gamme Snapdragon X Elite. Les précédentes rumeurs suggérant le développement d’un chipset Qualcomm PC à 8 cœurs ont probablement été mises de côté.

Le Snapdragon X Plus serait introduit plus tard sur le marché, après les débuts du Snapdragon X Elite en juin. Au cas où vous ne le sauriez pas, Microsoft organisera un événement en mai au cours duquel l’entreprise lancera des ordinateurs portables Surface équipés du chipset Snapdragon X Elite. Les nouveaux ordinateurs portables basés sur la technologie ARM devraient être livrés en juin.

Avant le Snapdragon X Plus nous verrons le Snapdragon X Elite

Par ailleurs, un ingénieur de Qualcomm a récemment confirmé que les jeux Windows fonctionneraient sur le processeur Snapdragon X Elite. Les récents benchmarks du Snapdragon X Elite montrent qu’il est au même niveau que le chipset M2 d’Apple, ce qui est très bien. Cependant, il ne bat pas le chipset Apple M3, du moins dans les benchmarks que nous avons vus jusqu’à présent.

Êtes-vous enthousiaste à l’idée de voir arriver des ordinateurs portables Windows équipés de Snapdragon X Elite ?