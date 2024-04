Messenger se renouvelle : Envoi de photos HD et création d’albums partagés

Messenger se renouvelle : Envoi de photos HD et création d'albums partagés

Il existe de nombreuses options d’applications de messagerie. Il y a celles qui sont livrées par défaut avec Android et iOS, ainsi que WhatsApp, Snapchat et Facebook. Messenger semble vouloir sortir du lot, ou du moins devenir plus compétitif par rapport aux autres.

Meta a annoncé ce mardi qu’elle mettait en place de nouvelles fonctionnalités dans Messenger qui vous permettront d’envoyer des photos HD et des fichiers plus volumineux, de créer des albums partagés, etc. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Messenger cible les personnes qui ont tendance à créer des albums partagés ou à partager des images en haute définition sur des services comme Google Drive.

Avec les nouveaux changements apportés à Messenger, vous pourrez envoyer des photos nettes en haute définition dans vos discussions. J’ai vérifié, et je n’ai pas encore cette fonctionnalité dans mon Messenger, et il n’y a pas de mise à jour en attente dans le Google Play Store, mais j’espère que ces changements arriveront bientôt.

Si vous avez besoin de partager des photos en haute définition, vous n’aurez plus besoin de changer d’application. Le lancement de cette nouvelle fonctionnalité fait suite au déploiement par Meta de la prise en charge des photos HD sur WhatsApp en septembre 2023.

Messenger permet de créer des albums partagés

La création d’un album partagé est une fonctionnalité intéressante de certaines applications de messagerie. Si vous partez en vacances avec votre famille ou un ami, vous pouvez créer un album partagé dans lequel vous pourrez tous partager des photos. Vous aurez ainsi accès à toutes les photos prises par chacun. Vous n’aurez pas besoin d’attendre qu’ils vous les envoient ou qu’ils les publient sur Facebook.

Pour créer un album dans une discussion de groupe, vous devez sélectionner plusieurs photos dans votre fenêtre de discussion, puis appuyer sur « créer un album ». Vous pouvez également créer un album en appuyant longuement sur une photo dans une discussion. Si vous souhaitez ajouter des photos à un album existant, vous pouvez appuyer sur l’option « Ajouter à l’album ».

Tous les participants à la discussion pourront voir, ajouter, supprimer et télécharger les photos et les vidéos de l’album partagé sur Messenger. Vous pourrez suivre le contenu du dossier en appuyant sur le nom du groupe, comme vous pouvez le faire avec d’autres paramètres.

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, mais Meta a annoncé qu’elle serait déployée dans les semaines à venir.

Ajouter un nouvel ami avec le QR code

En raison des noms analogues, il peut être difficile de trouver la bonne personne sur Facebook. Mais, vous n’aurez plus à vous en soucier, car vous pouvez désormais ajouter de nouveaux amis et de nouvelles connexions avec votre QR code personnel.

Il s’agit d’un changement qui fonctionne déjà sur mon Messenger. Allez dans votre profil et cliquez sur l’icône en haut à gauche. Cela fait apparaître votre QR code personnel. L’autre personne peut scanner le code pour vous ajouter automatiquement en tant que connexion. Elle peut également partager un lien en appuyant sur Partager.

Envoyez des fichiers jusqu’à 100 Mo

Comme s’il ne suffisait pas de partager des photos volumineuses, vous pouvez également partager des fichiers volumineux. Vous n’avez plus besoin de les partager par e-mail. Vous pouvez désormais partager des fichiers jusqu’à 100 Mo. Mieux encore, vous pouvez partager la plupart des formats de fichiers, y compris Word, PDF, Excel et ZIP.

Une fois de plus, il semble que Meta essaie de faire en sorte que vous n’ayez pas à aller ailleurs que dans ses autres applications de réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp.