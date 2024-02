Google confronté à la polémique : Pichai réagit aux dérapages de l’IA Gemini

Sundar Pichai, PDG de Google, a envoyé une note interne au personnel, soulignant que les erreurs de Gemini sont « totalement inacceptables » après que l’application d’intelligence artificielle (IA) a entraîné l’entreprise dans une controverse.

Ces derniers jours, le géant de la technologie a suspendu sa fonction de création d’images sur Gemini après qu’elle a généré des résultats offensants et historiquement inexacts.

Dans certains cas, la technologie représentait des pères fondateurs des États-Unis qui n’étaient pas blancs, des soldats allemands métis de l’époque nazie, ainsi que des représentations inexactes des cofondateurs de Google. La réticence du chatbot à dire si Elon Musk tweetant des mèmes est pire qu’Adolf Hitler tuant des millions de personnes aurait été particulièrement préoccupante.

1/ Google has halted its Gemini AI image generator due to historical and racial inaccuracies.

The AI was “missing the mark,” per a company statement, after users came forward citing results like Nazi-era German soldiers being depicted as people of color.

Let’s get into it. pic.twitter.com/X4Knqt7OZm

—Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) February 23, 2024