Google Workspace amélioré avec l’IA Gemini : Nouveautés à découvrir

Google continue d’intégrer des fonctionnalités basées sur l’IA de Gemini à ses applications de productivité Workspace.

Lors de sa conférence Cloud Next à Las Vegas, Google a annoncé mardi que les abonnés de Google Workspace pourront bientôt utiliser des commandes vocales pour activer la fonctionnalité basée sur l’IA « Aidez-moi à écrire » dans Gmail, même en déplacement. De plus, Google lance une nouvelle fonctionnalité dans Gmail pour Workspace qui peut transformer instantanément des brouillons d’e-mails en un message plus soigné.

Workspace, qui compte selon Google environ 3 milliards d’utilisateurs et plus de 10 millions de clients payants, a été l’un des premiers services de Google à s’engager dans la vague de l’IA.

Outre ces nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, Google ajoute également d’autres capacités à la suite Workspace. Cela inclut des notifications pour Sheets, où le service enverra une alerte personnalisable lorsqu’un champ spécifique change, par exemple. De plus, Sheets bénéficiera désormais d’un nouvel ensemble de modèles pour faciliter la création d’une nouvelle feuille de calcul.

Et le concurrent de Microsoft Word basé sur navigateur de Google, Docs, bénéficie désormais du support pour les onglets, permettant d’organiser les informations dans un seul document au lieu de lier plusieurs documents ou de chercher dans Drive ce que vous cherchez. C’est une fonctionnalité astucieuse qui pourrait être très utile pour les flux de travail où vous copieriez et colleriez sinon une série de documents dans un long document.

Docs reçoit également des images de couverture en plein écran, et pour les très grandes entreprises qui utilisent Workspace, Chat peut désormais gérer jusqu’à 500 000 membres. Grâce au partenariat de Google avec Mio, l’interopérabilité des messages avec Slack et Teams est également une option.