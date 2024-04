Frame.io V4 : Réinventer la collaboration média dans le cloud

En amont du NAB 2024, Adobe vient de dévoiler la dernière version de Frame.io, révolutionnant son service de collaboration média basé sur le cloud avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités de gestion de workflow et de balisage. Cela facilite la gestion de projets complets sur la plateforme pour les créatifs. Elle est rationalisée, simplifiée et nettement plus performante.

Lancé initialement en version bêta, Frame.io V4 est désormais disponible pour les utilisateurs Gratuit et Pro sur le Web, iPhone et iPad, avec un déploiement prévu pour les utilisateurs Team et Enterprise “plus tard dans l’année”.

“Frame.io V4 est conçu pour répondre aux besoins complexes des équipes créatives qui produisent des contenus personnalisés à grande échelle en centralisant les commentaires, en réduisant le nombre de révisions et en accélérant le transfert des ressources multimédias“, promet Adobe.

Frame.io devient un réel outil de gestion de workflow

La mise à jour transforme Frame.io en un outil de gestion de workflow, à l’image de Trello, Asana, ou Monday, plutôt que de se limiter à une plateforme de révision et d’approbation de contenus média. Cette évolution pourrait éviter aux utilisateurs le besoin de multiples applications pour gérer intégralement leurs projets, tout en alignant Frame.io avec des concurrents tels que Iconik.

La principale innovation réside dans le framework de métadonnées qui permet aux utilisateurs de baliser, visualiser et organiser leurs médias de manière flexible grâce à des champs de données personnalisables. Les utilisateurs peuvent désormais identifier les actifs avec des statuts personnalisés tels que « livré » ou « nécessite une révision », ou les étiqueter avec des dates d’échéance ou assigner des responsables, facilitant ainsi le filtrage et le suivi des progrès.

Ce nouveau framework de métadonnées est intégré à d’autres fonctionnalités comme les Collections, qui permettent de créer des vues suivant des groupes de champs spécifiques. Ainsi, il est possible de créer une vue montrant tous les actifs identifiés comme « nécessitant une révision » ayant la même date d’échéance par exemple. Ces Collections peuvent également être copiées et partagées pour créer des vues légèrement différentes avec des filtres supplémentaires sans interférer avec la vue du groupe original.

Frame.io V4 améliore le processus de révision et d’approbation

Le processus de révision et d’approbation a également été amélioré avec des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de laisser des retours plus détaillés ou expressifs sur les fichiers. Les commentaires peuvent maintenant être ancrés à des emplacements spécifiques sur les fichiers média pour souligner précisément les zones nécessitant une attention. Les commentaires prennent également en charge les pièces jointes, les réactions par emoji et les hashtags pour le suivi et l’indexation des retours.

L’architecture unifiée et repensée du lecteur multimédia offre une expérience de visualisation plus immersive, avec des commandes cohérentes pour les différents types de médias.

Adobe promet que Frame.io V4 sera plus utile pour divers cas d’utilisation, notamment les castings et les auditions, la recherche de lieux de tournage, l’examen quotidien des séquences, la gestion des campagnes de marketing, etc. C’est une bonne nouvelle pour les photographes et les vidéastes, car la connectivité native de Frame.io devient de plus en plus courante dans les différents appareils photo.

Adobe a également révélé que plus de 4 millions d’utilisateurs ont déjà adopté Frame.io.