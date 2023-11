Microsoft lance sa propre gamme de puces d’intelligence artificielle Cobalt

by

Microsoft a dévoilé sa propre gamme de puces d’intelligence artificielle (IA), alors que l’entreprise s’efforce de répondre à la demande pour son IA Bing Chat Copilot. Ainsi, le projet d’IA de Microsoft bénéficie d’un coup de pouce significatif de la part de ses puces personnalisées, et les deux processeurs qu’elle a dévoilés offriront bientôt une nouvelle puissance à l’entreprise.

Les puces d’IA sont devenues l’un des composants les plus recherchés dans l’industrie technologique, les entreprises de toutes tailles s’appuyant sur elles pour alimenter leurs applications et plateformes d’IA. Si le silicium est aujourd’hui au cœur des préoccupations de diverses entreprises en matière de puces, Microsoft s’inscrit dans cette tendance, en particulier dans le contexte de pénurie de GPU que le monde a connu ces derniers mois.

L’objectif de l’entreprise est d’accélérer les charges de travail d’IA internes depuis le service cloud Azure, et cette annonce présente les processeurs destinés à atteindre cet objectif. Voici le Azure Maia 100 AI Accelerator et le processeur Azure Cobalt 100 de Microsoft.

Les deux puces ont été conçues pour être des siliciums, le Maia étant fabriqué sur la plateforme TSMC de 5 nm, avec 105 milliards de transistors, et destiné à exécuter des LLM comme GPT 3.5, GPT 4, et plus encore.

D’autre part, le CPU Azure Cobalt 100 est une puce basée sur ARM qui se concentrera sur des processus conventionnels tels que l’alimentation de Teams.

Pour ses propres besoins

L’entreprise a révélé que ces puces resteront exclusives à ses besoins, Microsoft en étant le seul utilisateur pour l’IA d’Azure.

Dans un article de blog, Microsoft a dévoilé sa nouvelle gamme de puces d’IA Cobalt :

Nous présentons notre première série de puces internes personnalisées, Azure Cobalt, construites sur l’architecture Arm pour des performances optimales ou une efficacité en watts, alimentant les charges de travail courantes du cloud pour le cloud Microsoft. Du silicium interne aux systèmes, Microsoft optimise et innove désormais à chaque couche de l’infrastructure. Cobalt 100, la première génération de la série, est une puce 64 bits à 128 cœurs qui améliore les performances de 40 % par rapport aux générations actuelles de puces Azure Arm et qui alimente des services tels que Microsoft Teams et Azure SQL.

L’entreprise a également mis l’accent sur ses relations avec d’autres leaders de l’industrie :

Nous continuons à construire notre infrastructure d’IA en étroite collaboration avec les fournisseurs de silicium et les leaders de l’industrie, en intégrant les dernières innovations en matière de logiciels, de puissance, de modèles et de silicium. Azure travaille en étroite collaboration avec NVIDIA pour fournir des machines virtuelles (VM) basées sur le processeur graphique NVIDIA H100 Tensor Core (GPU) pour les charges de travail d’IA de moyenne à grande échelle, y compris les VM confidentielles Azure. En outre, nous ajouterons l’année prochaine le dernier GPU Tensor Core NVIDIA H200 à notre flotte afin de prendre en charge l’inférence de modèles plus vastes sans réduction de la latence. Comme nous étendons notre partenariat avec AMD, les clients pourront accéder à des machines virtuelles optimisées pour l’IA et optimisées par le nouvel accélérateur MI300 d’AMD au début de l’année prochaine. Cela démontre notre engagement à offrir aux clients des options en termes de prix, de performances et de puissance pour tous leurs besoins professionnels uniques.

Microsoft mise clairement sur ses investissements dans l’IA et met tout en œuvre pour continuer à s’adapter de la manière la plus rentable possible.

Développements de Microsoft en matière d’IA

Au cours des derniers mois de l’année 2023, Microsoft a réalisé un développement massif qui a conquis le monde entier, et ce grâce à son intelligence artificielle qui a été observée tout au long de l’année. En ce qui concerne l’IA, Microsoft se concentre désormais sur la fourniture de nouvelles capacités pour ses logiciels et sa technologie, en particulier avec Windows, qui a fait l’objet d’une intégration significative pour Copilot.

Le premier produit de Microsoft à bénéficier d’une intégration massive de l’IA à partir d’OpenAI a été Bing, le moteur de recherche de l’entreprise étant centré sur le chatbot qui offre aux utilisateurs un moyen de générer du contenu. Il s’est également développé au cours des derniers mois, centré sur le moteur de recherche Bing offrant une intégration de l’IA, en particulier avec l’arrivée récente de DALL-E 3 dans le service.

Le développement de l’IA se heurte encore à de nombreux problèmes, notamment en ce qui concerne les processeurs nécessaires à son amélioration et à sa gestion continues, qui font actuellement l’objet d’une pénurie. NVIDIA était auparavant la source des puces d’IA de Microsoft, mais l’entreprise cherche désormais à les produire en interne, avec le Azure Maia 100 AI Accelerator et le CPU Azure Cobalt 100, qui prennent leur place dans l’industrie.