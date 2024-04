Série Pixel 9 : Google s’apprête à dévoiler trois modèles en octobre

Il ne fait aucun doute que la série Pixel 9 arrivera cette année, bien que le nombre exact de smartphones de la gamme ne soit pas clair.

Aux dernières nouvelles, Google pourrait sortir trois smartphones Pixel 9 en octobre, le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. À l’instar de ce que fait Apple, le Pixel 9 Pro sera une version « Pro » plus petite, tandis que le Pixel 9 Pro XL sera le modèle « Pro » doté d’un plus grand écran. Le Pixel 9 Pro pourrait arborer un écran de 6,1 pouces tandis qu’un écran de 6,8 pouces devrait orner le Pixel 9 Pro XL.

Sur « X », AssembleDebug a fait ce qu’il sait faire de mieux et a découvert du code dans la version bêta de l’app Google (15.14.34.29.arm 64) lié à la série Pixel 9.

Ces fichiers sont en fait connectés à l’assistant de configuration de Google Assistant que les utilisateurs verront lorsqu’ils allumeront pour la première fois leur nouvel appareil de la série Pixel 9 pour configurer le smartphone. Il y a également des rumeurs selon lesquelles la gamme Pixel pourrait inclure un nouvel assistant numérique « Pixie ».

Deux fichiers Pixel 9 qu’AssembleDebug a découvert dans la bêta de l’app Google comprennent assistant_robin_suw_pixel9_fragment.xml qui semble être lié à la page de l’assistant de configuration de Google Assistant (SUW). Le deuxième fichier, assistant_robin_suw_pixel9.json , est une animation également liée à la configuration du smartphone.

De grosses attentes sur la série Pixel 9

Notez la référence au Pixel 9 dans le nom des deux fichiers. Rien n’indique que Google sortira un assistant nommé Pixie pour les modèles Pixel, mais les signaux semblent aller en ce sens.

Google s’efforce de faire de Assistant une chose du passé et bien que l’application Google tente d’inciter les utilisateurs à passer de Assistant à Gemini, Les utilisateurs d’Android pourraient se retrouver avec un tout nouvel assistant numérique, pas Gemini, remplaçant Google Assistant.