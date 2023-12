Google prépare Pixie, une nouvelle IA pour les Pixel avec des fonctions avancées

by

Il y a quelques jours, Google a dévoilé Gemini, son tout nouveau LLM (Large Language Model) pour les tâches d’intelligence artificielle. L’entreprise a annoncé qu’une version plus petite de Gemini arriverait à l’avenir sur les smartphones Android phares, y compris les Pixel et les appareils Galaxy. Aujourd’hui, un nouveau rapport révèle comment Google prévoit de surpasser les autres marques de téléphones Android, y compris Samsung, en utilisant son nouvel assistant d’IA.

Depuis des années, Google Assistant est l’un des meilleurs assistants d’intelligence artificielle. Il est bien plus puissant que Siri, moins axé sur l’incitation à l’achat qu’Alexa, et à des années-lumière de Bixby. Cependant, il y a des choses que Assistant ne fait pas aussi bien qu’il le pourrait, et il est limité par le fait que presque toutes ses fonctionnalités ne fonctionneront pas s’il n’est pas connecté à Internet.

Selon un nouveau rapport de The Information, cela pourrait changer très bientôt. Selon ce rapport, Google travaille sur un nouvel assistant d’intelligence artificielle appelé « Pixie ». Il s’agirait d’un assistant exclusif à la gamme Pixel, doté de toute la puissance de Google Assistant, mais aussi de nouvelles fonctions que l’Assistant ne peut pas exécuter.

Pixie — qui pourrait être un nom de code interne et non le nom officiel du produit — intégrerait la puissance de Gemini Nano. Nous avons déjà vu ce que Gemini peut faire sur les Pixel, comme résumer des enregistrements et créer des réponses préprogrammées à des messages. Ces deux fonctions fonctionnent sur l’appareil, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’une connexion de données.

Selon le nouveau rapport, ce n’est qu’un début, et Pixie pourrait introduire toute une série de nouveaux outils utilisant l’IA sur l’appareil.

Les détails sont limités, mais le rapport indique que Pixie pourrait extraire des informations des applications présentes sur le téléphone de l’utilisateur, telles que Maps ou Gmail. Cela permettrait à Pixie d’être beaucoup plus personnalisé qu’Assistant.

Rendez-vous en 2024

Bien sûr, le fait d’être exclusif aux Pixel pousserait les consommateurs à adopter un Pixel plutôt qu’une marque concurrente. Mais le fait d’être un service sur l’appareil signifierait que le processeur Tensor de Google devrait faire tout le travail. On ne sait donc pas si Pixie sera disponible sur les smartphones Pixel actuels ou seulement sur les futurs Pixel dotés du matériel adéquat.

En parlant de cela, le rapport de The Information suggère que nous pourrions voir Pixie faire ses débuts avec la série Pixel 9, qui devrait débarquer à l’automne 2024.

Google semble avoir également discuté en interne de lunettes AR. Ces lunettes pourraient être dotées de caméras et d’un assistant IA embarqué. Celui-ci pourrait être capable de voir ce que l’utilisateur voit, de reconnaître des objets, d’aider le porteur à utiliser certains outils, de résoudre un problème mathématique ou de l’aider à jouer d’un instrument de musique. La dernière fois que nous avons entendu parler de lunettes AR, Google les a abandonnées au profit du prochain appareil XR de Samsung, qui fonctionne sous Android et est équipé d’une puce Qualcomm.