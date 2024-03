Google révolutionnera le Pixel 9 avec trois modèles distincts

En 2024, Google entend bouleverser sa stratégie en matière de smartphones en lançant trois modèles différents du prochain Pixel 9. C’est ce qu’affirme 91mobiles, précisant que les rendus publiés plus tôt cette année représentaient en réalité le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro « XL » — et non le Pixel 9 standard, dont de nouvelles images sont partagées pour la première fois aujourd’hui.

Google a utilisé la marque XL pour ses Pixel plus grands jusqu’en 2019, avant de l’abandonner avec le Pixel 5 de taille unique, et cette pratique a été maintenue lorsque l’entreprise a adopté le nom « Pro » à partir de 2021. Il semble maintenant que Google souhaite adopter une stratégie analogue à celle de l’iPhone, en divisant la série « Pro » en deux tailles différentes et en ressuscitant l’appellation XL dans ce contexte.

Le Pixel 9 standard correspond au design des précédentes fuites, avec des bords plats (contrairement aux Pixel 8 et 8 Pro incurvés) et des coins d’écran qui semblent devenir plus arrondis chaque année. En outre, et comme mentionné précédemment, il aurait deux objectifs au sein de la barre de caméra redessinée, et non trois. Les dimensions du Pixel 9 sont de 152,8 x 71.9 x 8,5 mm, atteignant 12 mm d’épaisseur avec la barre de caméra.

Les rendus suggèrent différentes tailles d’écran pour les trois appareils :

Pixel 9 Pro XL : écran de 6,5 pouces

Pixel 9 Pro : écran de 6,1 pouces

Pixel 9 : écran de 6,03 pouces

La série Pixel 9 devrait introduire la nouvelle fonctionnalité de « toucher adaptatif », ajustant la sensibilité de l’écran tactile selon l’environnement de l’utilisateur. Ceci permettra à l’écran de détecter les interactions même si celui-ci est mouillé par la pluie ou la transpiration. Les smartphones seront également compatibles avec la charge sans fil Qi2, offrant des vitesses de charge allant jusqu’à 15 W sans fil. Tous trois seront alimentés par le nouveau processeur d’application Google Tensor 4.

De très bonnes caméras pour les modèles Pro

Cela signifierait en fait une légère réduction pour le modèle XL, puisque l’actuel Pixel 8 Pro dispose d’un écran de 6,7 pouces. Mais pour certaines personnes, le Pixel 8 Pro est simplement trop grand, donc Google tente peut-être de trouver un meilleur équilibre. Les deux Pixel 9 « Pro » incluront un système de triple caméra à l’arrière. Si vous attendiez patiemment que Google offre ses meilleures capacités photographiques dans un format plus compact, ce pourrait être votre moment.

Gardez à l’esprit que nous sommes encore à plusieurs mois des nouveaux Pixels haut de gamme — et Google a d’autres appareils sur lesquels se concentrer en premier. Entre maintenant et octobre, vous pouvez vous attendre à voir le Pixel 8a et le Pixel Fold 2 ; les deux pourraient être annoncés lors du discours d’ouverture de l’entreprise à la conférence I/O en mai. Si nous avançons jusqu’à l’année prochaine, nous pourrions théoriquement voir un Pixel 9A, ce qui signifierait quatre variantes différentes de cette génération au total.