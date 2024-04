AltStore arrive sur iPhone : une nouvelle façon de télécharger des apps

Avec l’introduction d’iOS 17.4, Apple a marqué un tournant historique en autorisant, pour la première fois dans l’UE, les boutiques d’applications tiers sur iPhone. Cette évolution ouvre la porte à des acteurs comme Epic Games et MacPaw, mais c’est AltStore qui attire l’attention en dévoilant sa propre plateforme.

Développée par Riley Testut, déjà connu pour ses plateformes sur macOS et Windows, la nouvelle boutique AltStore pour iPhone devrait être téléchargeable directement depuis le site d’AltStore, en attendant l’approbation d’Apple. Cette approche pourrait faire d’AltStore l’une des premières boutiques d’applications tierces disponibles dans l’UE post-mise à jour iOS 17.4.

Cependant, l’installation d’AltStore sur iPhone ne sera pas aussi simple que celle d’une application classique. Comme l’explique Callum Booth de The Verge, il faudra d’abord se rendre sur le site de l’entreprise, activer les réglages permettant l’installation de cette boutique alternative dans les paramètres de l’iPhone, puis retourner sur le navigateur pour finaliser le téléchargement.

Une fois installée, l’utilisation d’AltStore sera intuitive, analogue à celle de l’App Store : il suffira de sélectionner « installer » sur la page de l’application désirée.

AltStore innovera également en permettant d’ajouter des « sources », c’est-à-dire d’autres boutiques d’applications, au sein de l’AltStore. Cette fonctionnalité, qui sera disponible peu après le lancement, est décrite par Booth comme étant « un peu inceptionnesque : des boutiques dans une boutique ».

AltStore au détriment de la sécurité ?

Parmi les applications phares d’AltStore, on trouve Delta, un émulateur de jeux pour consoles Nintendo et SEGA, ainsi que Clip, un gestionnaire de presse-papiers. Ces applications ne sont pas disponibles sur l’App Store d’Apple et enrichissent l’offre d’AltStore.

Bien que les applications des boutiques tierces doivent toujours passer par une vérification de sécurité d’Apple, ce qui assure une protection de base contre les malwares et autres menaces, elles n’offrent pas le même niveau de sécurité que l’App Store. Néanmoins, la diversification des sources d’applications pourrait inciter une adoption significative par les utilisateurs européens, attirés par la promesse de plus de choix et de flexibilité.