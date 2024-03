Publicité ciblée : Apple pourrait intégrer l’IA dans l’App Store

Selon Business Insider, Apple serait en train d’expérimenter une plateforme publicitaire basée sur l’IA, en partenariat avec un groupe de collaborateurs triés sur le volet.

Cet outil de pointe serait conçu pour optimiser le placement des publicités dans l’App Store, ce qui pourrait améliorer les performances des annonces de recherche dans l’App Store. Si l’utilisation de l’IA dans la publicité n’est pas nouvelle, puisque des géants comme Google et Facebook ont déjà mis en œuvre de telles technologies, l’incursion d’Apple dans cet espace marque un développement significatif, étant donné ses options publicitaires relativement limitées.

Actuellement, Apple propose quelques formats publicitaires dans l’App Store, permettant aux développeurs de promouvoir leurs applications dans l’onglet Aujourd’hui, l’onglet Recherche, en haut des résultats de recherche et au bas des pages de produits des applications. La société gère également des campagnes publicitaires pour les applications Actualités et Bourse, bien qu’elles soient en grande partie coordonnées par des tiers.

Bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts, l’activité publicitaire d’Apple est promise à une croissance substantielle, certains analystes prévoyant qu’elle atteindra 6 milliards de dollars d’ici à 2025, principalement grâce aux annonces de recherche qui contribueront à hauteur de 4,1 milliards de dollars, selon un récent rapport d’Apple Insider.

Le passage à la publicité pilotée par l’IA est en train de remodeler le secteur, en offrant une efficacité ciblée aux annonceurs et des expériences personnalisées aux utilisateurs.

L’IA permet de cibler le public avec une plus grande précision

Grâce à l’IA, les annonceurs peuvent cibler leur public avec une plus grande précision, ce qui améliore l’efficacité des dépenses publicitaires et l’engagement des utilisateurs. Cette technologie permet d’analyser en temps réel les préférences des utilisateurs, ce qui garantit que les publicités affichées sont plus pertinentes et plus attrayantes.

Selon Business Insider, l’adoption de l’IA pour le placement des publicités pourrait indiquer qu’Apple a l’intention d’étendre ses services financés par la publicité, non seulement dans l’App Store, mais aussi dans l’ensemble de son écosystème. Un outil de placement par IA pourrait devenir de plus en plus vital à mesure qu’Apple introduit potentiellement plus d’emplacements pour les annonces de recherche et explore de nouvelles voies pour l’affichage des publicités, y compris d’autres applications du système.