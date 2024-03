Découvrez l’univers Vision Pro : l’App Store visionOS accessible à tous sur le web

Il n’est plus nécessaire d’avoir un casque pour consulter les applications sur Vision Pro ! Apple a franchi une étape significative en rendant l’App Store visionOS accessible via le Web, permettant ainsi à tous les utilisateurs de découvrir les applications disponibles pour le casque Vision Pro, même sans posséder le casque.

Cette initiative ouvre la porte à un « lèche-vitrine » numérique, où les utilisateurs peuvent explorer les diverses possibilités offertes par le casque de réalité mixte.

Sur cette nouvelle plateforme, Apple donne un aperçu de ce que les utilisateurs peuvent attendre en termes d’applications pour le casque de réalité mixte, offrant une expérience analogue à celle des traditionnels App Store pour iPhone, iPad, Mac, et autres.

Le site Web de l’App Store visionOS met en avant les applications tendance et les nouveautés, en proposant des aperçus et des récits de développeurs, enrichissant ainsi l’expérience utilisateur avant même l’achat du Vision Pro, vendu à 3500 dollars.

Cette ouverture sur le Web marque une évolution dans la stratégie d’Apple, en offrant une fenêtre sur l’expérience XR (réalité mixte) que propose le Vision Pro, sans nécessiter l’achat immédiat du casque. C’est une occasion pour les utilisateurs de se familiariser avec l’écosystème d’applications dédiées à la réalité augmentée et virtuelle d’Apple, et de comprendre le potentiel de l’appareil avant de faire un investissement conséquent.

Le Vision Pro d’Apple et son expérience XR

Apple a créé le Vision Pro pour mélanger la vie réelle avec une expérience augmentée qui comporte également des éléments virtuels. Cependant, cela a créé une tendance dangereuse parmi les utilisateurs, en créant un précédent d’utilisation risquée du casque avec des expériences non conventionnelles.

Le Vision Pro est destiné à être utilisé pour une expérience immersive qui mélange les réalités virtuelle et augmentée. Depuis son lancement en février dernier, plus de 600 applications ont pu être téléchargées. Cela comprend également des jeux et d’autres expériences axées sur le divertissement, la productivité et l’immersion dans l’espace grâce à ce casque coûteux.

La première tentative de Cupertino avec le XR a été un succès. La société cherche à développer cette expérience pour les années à venir, avec ses applications exploitant la puissance de l’ordinateur spatial d’Apple dans le monde.