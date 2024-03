iOS 17.4 et iPadOS 17.4 : Une révolution pour l’UE et des innovations globales

Apple vient de lancer la mise à jour iOS 17.4 pour les iPhone et iPadOS 17.4 pour les iPad, marquant une étape significative dans l’évolution de ses systèmes d’exploitation.

Cette mise à jour apporte des changements majeurs, notamment une refonte considérable pour les utilisateurs de l’Union européenne, ainsi que des améliorations générales qui bénéficieront à tous les utilisateurs à travers le monde.

La mise à jour iOS 17.4 introduit des modifications révolutionnaires, mais celles-ci sont exclusivement disponibles pour les utilisateurs européens, conformément aux récentes exigences réglementaires de l’UE.

Apple a été contraint de s’adapter à ces nouvelles règles, permettant désormais aux utilisateurs d’iPhone dans l’UE d’accéder à des boutiques d’applications tierces, d’utiliser des navigateurs Web tiers avec leurs propres moteurs de rendu, et de changer plus facilement le navigateur par défaut de Safari. Ces changements sont conçus pour stimuler la concurrence et offrir aux consommateurs européens plus de choix et de flexibilité dans l’utilisation de leurs appareils.

Cette ouverture est conditionnée par un processus d’approbation d’Apple et l’introduction d’une « Core Technology Fee » pour les applications populaires. Cette initiative promet de diversifier les options disponibles pour les consommateurs européens tout en conservant un cadre sécurisé et régulé.

Améliorations globales pour iOS et iPadOS

Au-delà des spécificités européennes, iOS 17.4 et iPadOS 17.4 introduisent des fonctionnalités enrichissantes pour tous les utilisateurs. Parmi elles, la prise en charge des transcriptions automatiques dans Apple Podcasts se démarque. Lorsque vous écoutez un épisode, un bouton permet d’afficher une transcription soulignant la section parlée en cours, et vous pouvez rechercher des phrases spécifiques dans l’ensemble du texte. Cette fonctionnalité s’aligne sur celles déjà présentes dans les podcasts hébergés sur Spotify et YouTube, renforçant ainsi l’accessibilité et l’interactivité de l’expérience utilisateur.

Nouveaux emojis et plus encore

La mise à jour enrichit également la communication visuelle avec l’introduction de nouveaux emojis, dont un champignon, un phénix, une chaîne brisée et des têtes secouées, ajoutant ainsi une touche de créativité et d’expression personnelle aux messages. De plus, 18 nouveaux emojis représentant des personnes et des parties du corps, avec des options pour les orienter à gauche ou à droite, ont été inclus, offrant une plus grande diversité dans les options d’emojis.

Comment télécharger la mise à jour ?

Les utilisateurs peuvent télécharger la mise à jour sur tout iPhone ou iPad compatible avec iOS 17. Il suffit d’ouvrir l’application Réglages, de naviguer vers « Général > Mise à jour logicielle », et de suivre les instructions pour installer la dernière version.

Cette mise à jour souligne l’engagement d’Apple à innover constamment et à répondre aux exigences réglementaires, tout en enrichissant l’expérience utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités pratiques et ludiques.

Que vous soyez dans l’UE ou ailleurs, iOS 17.4 et iPadOS 17.4 promettent d’améliorer votre interaction quotidienne avec votre appareil Apple.