Nothing prépare 2 produits audio : ear et ear (a) pour les audiophiles et le quotidien

Ceux qui suivent l’évolution des technologies grand public savent que Nothing a fait ses premiers pas sur le marché avec un produit audio, le Nothing ear (1), en 2022. Depuis, la marque a lancé trois smartphones et deux écouteurs sans fil. L’entreprise vient d’annoncer qu’elle se lancerait à fond dans l’audio et lancerait deux nouveaux produits audio le 18 avril.

Nous avons récemment abordé la signification de l’image teaser que Nothing a postée sur X (anciennement Twitter). L’image montrait la mascotte des ear (2), un scarabée, et une nouvelle mascotte de grenouille sautant le scarabée, ce qui, selon le rumeurs, représentait un produit audio à venir, et c’est bien le cas.

Nothing a annoncé le lancement de deux nouveaux produits audio sur le marché : Nothing ear et Nothing ear (a). Le premier sera « conçu pour les audiophiles méticuleux » tandis que le second sera vos « écouteurs de tous les jours ».

Alors que nous nous attendions à ce que la société lance Nothing ear (3), l’entreprise londonienne a réinitialisé le système de dénomination de ses prochains produits audio.

Nothing réinitialise le schéma de dénomination et les informations sur le post de la communauté se lisent comme suit : « Nos appareils sont construits pour durer, nous recommandons donc d’identifier ce qui compte pour vous dans un produit audio et de commencer à partir de là. Pas de mises à jour basées sur la nomenclature ».

Cela signifie-t-il qu’il n’y aura pas de futures itérations de ces appareils ? Si c’est le cas, comment peut-on dire que rien n’est prévu pour l’audio ? Je suppose que nous ne le saurons que le 18 avril.

Nothing a demandé à WIRED de publier l’annonce et lui a dit que le prochain écouteur Nothing ear sera doté d’un nouveau pilote en céramique pour offrir un son plus net et de meilleures basses fréquences, tandis que les écouteurs ear (a) auront une meilleure annulation du bruit (45 db contre 40 db sur les écouteurs ear (2).

Cependant, c’est tout ce que nous savons sur les futurs écouteurs entièrement sans fil. Nous avons de nombreuses questions concernant la déclaration de « non nomenclature », le nouveau système de dénomination et les écouteurs Nothing ear de qualité audiophile, auxquelles nous ne pourrons répondre que le 18 avril.

Le lancement de ces deux nouveaux produits marque une étape importante pour Nothing, qui a décidé de revoir sa stratégie de dénomination.