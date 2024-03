Nothing prépare le terrain : Phone (3) et Ear (3) en ligne de mire ?

Le mystère entourant les prochains lancements de Nothing, la start-up britannique de technologie fondée par Carl Pei, suscite de vives spéculations. Après le récent lancement du Phone (2a), Nothing semble préparer le terrain pour la présentation de deux de ses nouveaux produits.

La nature exacte de ces produits — le Phone (3) ou les écouteurs Nothing Ear (3) — reste pour l’instant une énigme. L’annonce a suscité l’intérêt de la communauté technologique, impatiente de découvrir les innovations que Nothing proposera cette année.

Cette annonce subtile, mais révélatrice ne s’accompagne, pour l’heure, d’aucun détail technique ou fonctionnalité spécifique. Les fuites et rumeurs étant également absentes, la communauté et les spécialistes restent en attente de plus d’informations, qu’elles proviennent de sources internes ou directement de Nothing.

Nothing Phone (3): une nouvelle ère technologique à l’horizon ?

La vidéo partagée par Nothing sur X, présentant des plans cinématographiques d’une grenouille et d’un scarabée, joue sur l’imaginaire collectif. Historiquement, Nothing a utilisé des animaux et insectes pour promouvoir ses produits, ajoutant une couche de mystère à ses campagnes de lancement.

Avec les sorties du Phone (1) et du Phone (2) respectivement en août 2022 et juillet 2023, le calendrier suggère qu’il pourrait être prématuré de teaser le Phone (3). Néanmoins, un changement de stratégie pourrait indiquer une arrivée plus imminente que prévu du nouveau modèle, promettant des améliorations notables : un chipset plus puissant (potentiellement un Snapdragon 8 Gen 3), des caméras améliorées, une batterie plus grande, et un affichage plus net. Le design du téléphone devrait également évoluer, avec notamment une nouvelle disposition des Glyph LEDs et l’introduction de fonctionnalités inédites.

Ou serait-ce les Nothing Ear (3) ?

Si l’annonce ne concerne pas le Phone (3), alors les projecteurs pourraient être braqués sur les écouteurs Nothing Ear (3), le produit phare de la marque dans le domaine audio. Un rapport antérieur, finalement infirmé, avait prédit le lancement des Ear (3) pour janvier 2024. Cependant, les précédents lancements des écouteurs entièrement sans fil de Nothing ont montré une certaine flexibilité dans le calendrier, laissant place à l’hypothèse d’une annonce imminente des Ear (3).

Attendus pour suivre la lignée esthétique de leurs prédécesseurs, les Nothing Ear (3) devraient se distinguer par un design transparent et intégrer des améliorations significatives : de nouveaux haut-parleurs pour une qualité audio supérieure, de meilleurs microphones pour une réduction active du bruit améliorée, ainsi que des fonctionnalités logicielles inédites et une autonomie de batterie accrue.

L’hypothèse d’un double lancement

L’idée que les deux animaux se rencontrent dans la vidéo peut aussi symboliser l’intention de Nothing de dévoiler à la fois le Phone (3) et les Nothing Ear (3). Cette stratégie de lancement simultané ferait sens, positionnant les deux produits comme les fleurons de la marque dans leurs catégories respectives.