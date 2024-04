Révélation des iPad Pro OLED le 6 Mai : Un tournant technologique chez Apple

Pour une prochaine mise à jour majeure, Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles d’iPad Pro équipés d’écrans OLED, attendus pour le 6 mai. Cette révélation, environ 19 mois après la dernière mise à jour significative, vient de Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter Power On.

Les nouvelles versions de 11 et 13 pouces bénéficieront d’un meilleur écran, et Apple envisage également de lancer des claviers Magic Keyboard plus robustes, en aluminium, qui rappellent ceux d’un ordinateur portable.

De plus, deux nouveaux modèles d’iPad Air intégrant les processeurs M2 seront présentés, l’un dans la taille standard de 10,9 pouces et un autre plus grand de 12,9 pouces, qui serait compatible avec les accessoires Magic Keyboard actuellement réservés à la gamme Pro. Cependant, cette évolution pourrait compromettre l’attrait exclusif des iPad Pro, surtout pour ceux qui ne valorisent pas autant les écrans OLED ou les taux de rafraîchissement élevés.

Actuellement le modèle iPad Pro 12,9 pouces de 2022 se vend à 1 469 euros pour 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Pour un montant analogue, on peut obtenir un MacBook Air M3 offrant le double de mémoire, un écran plus grand, un clavier et un trackpad intégrés, ainsi qu’un système d’exploitation soutenu par des décennies d’évolution et de support logiciel. Le prochain iPad Pro pourrait être encore plus cher, ce qui nécessiterait un véritable amour pour iPadOS pour justifier un tel achat face à un MacBook.

Le potentiel ajout d’un nouveau Apple Pencil avec bouton sensible à la pression et la possibilité d’utiliser l’iPad Pro comme un véritable hybride, dual-boot entre macOS et iPadOS, pourrait revitaliser son attrait. Cela correspondrait à l’évolution d’Apple qui consiste à réintroduire des fonctionnalités très demandées, comme les ports HDMI et les lecteurs de carte SD sur le MacBook Pro. Une telle innovation pourrait solidifier la position de l’iPad Pro comme un dispositif de productivité ultra-portable et polyvalent, tout en offrant une alternative viable aux configurations plus conventionnelles.