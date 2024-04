Les détails du Huawei P70 Art : Photographie avancée et communication par satellite

Huawei est sur le point de renouer avec son calendrier habituel, qui consiste à lancer deux séries phares par an : la série « P », axée sur la photographie, généralement dévoilée au premier ou deuxième trimestre, et la série Mate, technologiquement plus avancée, présentée vers la fin de l’année.

Grâce à la plus grande fonderie chinoise, SMIC, capable de produire des puces Kirin pour Huawei, le fabricant peut reprendre ce rythme.

La firme devrait bientôt introduire les modèles Huawei P70, P70 Pro et P70 Art. Il semble désormais que le P70 Art, le plus haut de gamme, soit équipé du processeur Kirin 9000 s à des fréquences d’horloge accrues. Auparavant, il avait été supposé qu’un tout nouveau processeur serait utilisé pour ce modèle, mais cette hypothèse a été écartée.

Le « P » de la série P signifie « photographie », ces smartphones étant réputés pour leurs capacités exceptionnelles dans ce domaine. Récemment, le bloc de caméra incrusté au dos du P70 Art aurait été divulgué ; il présenterait une forme encore plus unique que celle du modèle P60 Art de l’année dernière.

Selon Gizmochina, le P70 Art devrait intégrer le plus grand capteur d’image jamais utilisé sur un téléphone Huawei, le Sony IMX989 de « 1 pouce ». La caméra arrière devrait également bénéficier de l’option d’ouverture variable, une caractéristique des derniers smartphones phares de Huawei.

Le P70 Art pourrait également être équipé d’un nouveau système de communication par satellite, permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages et de passer des appels par satellite depuis n’importe quel point du globe, y compris les endroits les plus isolés où les signaux traditionnels ne parviennent pas.

Huawei P70, une annonce reportée

Selon les derniers tests Geekbench, le Kirin 9000 s du P70 Art disposerait d’un cœur CPU à une vitesse de 3,19 GHz, de trois cœurs de performance à 2,75 GHz, et de quatre cœurs d’efficacité à 2,02 GHz. Le P70 Art devrait offrir 12 Go de RAM et pourrait présenter un écran LTPO 2.5D de 1,5K et 6,8 pouces à design incurvé sur quatre côtés.

Initialement, l’annonce de la série Huawei P70 était prévue pour le 2 avril, mais les dernières rumeurs indiquent que l’événement a été annulé, entraînant un retard dans la présentation de la série P70.