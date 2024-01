Huawei P70 : vers une révolution avec un capteur ultra grand-angle de 1 pouce

Nous ne sommes pas encore entrés dans l’ère où les capteurs de 1 pouce pour les capteurs photo des smartphones sont quelque chose de courant. Aujourd’hui, une rumeur prétend que Huawei va sortir une petite prouesse photographique pour son futur Huawei P70, qui utilisera un capteur de 1 pouce, non pas pour la caméra principale, mais pour la caméra ultra-large.

L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que Genius Electronic Optical fournira à Huawei le module de caméra ultra grand-angle amélioré pour la série Huawei P70. Le nouveau capteur photo ultra grand-angle du Huawei P70 serait doté d’un objectif unique 1G6P (1G6P signifie « un verre, six éléments en plastique ») et d’un capteur de 1 pouce.

Avec une telle mise à niveau de la caméra, série P70 devrait voir ses expéditions augmenter de 100 à 120 % par rapport à celles de la série P60 de Huawei.

En ce qui concerne la série P60, Huawei a utilisé un design à trois caméras à l’arrière, alignées verticalement. L’objectif central étant le plus grand, il est entouré en haut et en bas d’un objectif ultra-large et d’un téléobjectif.

En termes de paramètres, le Huawei P60 Pro de la précédente génération est équipé d’un capteur photo principal de 48 mégapixels avec ouverture variable et stabilisation optique de l’image, d’un capteur photo ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels également doté de la fonction OIS (stabilisation optique de l’image).

Encore des inconnus

Jusqu’à présent, le design du P70 n’a pas fait l’objet de fuites, à l’exception de quelques croquis 3D plutôt louches.

On ne sait pas grand-chose sur la prochaine série Huawei P70, mais le rapport indique qu’il est possible que le processeur Kirin 9000 s soit utilisé. Il s’agit de la puce que SMIC et Huawei ont annoncée il y a quelque temps, un processeur de 7 nm qui prend en charge la connectivité 5 G.

Étant donné que la série Huawei P60 est apparue en mars 2023, la série Huawei P70 est probablement attendue à la même période, en 2024.