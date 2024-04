Huawei P70 : Nouvelle ère de la photographie mobile en 2024

Huawei P70, nous voilà ! En août dernier, Huawei a créé la surprise dans le monde des smartphones avec l’annonce du Mate 60 Pro. Ce qui a choqué à propos de cette introduction ? C’était le premier smartphone Huawei équipé d’un processeur d’application (AP) capable de supporter la 5G depuis le lancement du Mate 40 en 2020. Les législateurs américains étaient convaincus d’avoir empêché le fabricant chinois d’obtenir des chipsets 5G en interdisant aux fonderies utilisant la technologie américaine d’expédier des puces de pointe à Huawei en 2020.

Le Mate 60 Pro est alimenté par l’AP Kirin 9000s de 7 nm construit par SMIC, la plus grande fonderie de Chine. Les trois précédents smartphones phares de Huawei, les P50, Mate 50 et P60, étaient tous équipés de chipsets Snapdragon modifiés pour les empêcher de fonctionner avec les réseaux 5G. Huawei a réussi à obtenir une licence du Département des Douanes des États-Unis pour acheter ces puces à Qualcomm.

La prochaine série phare de Huawei est la série P70 axée sur la photographie. Comme elle ne peut toujours pas acheter de chipsets de pointe auprès d’autres fonderies (à une époque, Huawei était le deuxième plus grand client de TSMC après Apple), la série Huawei P70 sera également alimentée par le Kirin 9000 s. Sans accès aux machines de lithographie ultraviolette extrême que d’autres fonderies peuvent acheter, SMIC est limité à la construction de puces utilisant son nœud de 7 nm ou supérieur, incapable de concurrencer le nœud de 3 nm que TSMC et Samsung Foundry utilisent actuellement.

Selon des publications et des images vues sur le réseau social chinois Weibo, la gamme Huawei P70 sera introduite par Huawei ce mardi 2 avril. Quatre modèles devraient être disponibles : Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ et P70 Art. Le P70 devrait disposer d’un écran LTPO OLED de 6,58 pouces avec une caméra principale de 50 mégapixels à l’arrière (utilisant un capteur OmniVision50H) et une caméra selfie frontale de 13 mégapixels. Une batterie de 5 000 mAh permettra de maintenir l’appareil allumé et supportera la charge filaire de 88 W et la charge sans fil de 50 W.

Les P70 Pro, P70 Pro+ et P70 Art disposeront tous d’un écran LTPO OLED de 6,76 pouces. Le P70 Pro utilisera le même capteur OmniVision de 50 mégapixels pour sa caméra principale tandis que le P70 Pro+ et le P70 Art utiliseront le capteur Sony IMX989. Tous trois seront équipés d’une caméra frontale de 13 mégapixels. Le P70 Pro aura une batterie de 5 200 mAh tandis qu’une batterie de 5 100 mAh alimentera le P70 Pro+ et le P70 Art. Les batteries des trois smartphones de la série Pro offriront une charge filaire de 88 W et une charge sans fil de 80 W.

Huawei P70, des prix raisonnables !

Le Huawei P70 sera vendu à 4 999 CNY (équivalent à 650 euros) pour le modèle avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le P70 Pro coûtera 6 999 CNY (910 euros) pour la variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le P70 Pro+ coûtera 8 999 CNY (1 170 euros) pour le smartphone avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et le P70 Art vous coûtera 9 999 CNY (1 300 euros) pour la version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

La série Mate 60 a revitalisé Huawei et l’entreprise croit que la gamme Huawei P70 continuera son incroyable retour. Espérons qu’ils arriveront rapidement en France !

Avec ces innovations, la série P70 de Huawei semble prête à redéfinir les attentes dans le segment haut de gamme, en se concentrant particulièrement sur les capacités photographiques et les performances de connectivité. Cette série témoigne de l’engagement continu de Huawei en matière d’innovation, malgré les défis réglementaires et de marché.