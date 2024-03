DJI Avata 2 : La révolution du vol FPV est proche

L’avènement du DJI Avata 2 marque un tournant significatif dans l’univers des drones FPV (vue à la première personne), suite à une tradition désormais bien établie de fuites pré-lancement. Ces révélations, notamment par le biais d’une vidéo de déballage, suggèrent une annonce officielle imminente de ce nouvel engin volant.

Le DJI Avata original, introduit en 2022, visait à offrir une porte d’entrée accessible aux novices du vol FPV. Malgré son succès partiel, certaines limitations de conception et l’absence de fonctionnalités telles que les capteurs d’évitement d’obstacles avaient été pointées du doigt. Les informations divulguées sur le Avata 2 laissent présager des améliorations significatives dans ces domaines.

Des vidéos de déballage et d’essais ont fleuri sur X (anciennement Twitter), la plus notable étant celle de Quadro_News. Ces vidéos font suite à des fuites concernant l’emballage du combo Fly More de l’appareil. Dans l’une de ces vidéos, on découvre le drone Avata 2, qui semble plus compact que son prédécesseur, ainsi que les nouveaux accessoires inclus dans le pack Fly More Combo : le casque DJI Goggles 3, la télécommande DJI FPV Remote Controller 3, et le joystick RC Motion 3.

Les nouveautés ne se limitent pas aux spécifications anticipées, telles qu’un capteur CMOS plus grand de 1/1,3 pouce capable de filmer en 4K et de capturer des photos de 48 mégapixels, ou encore les dernières technologies de stabilisation de DJI, incluant RockSteady 3.0+ et HorizonSteady.

Le Avata original était connu pour être l’un des drones les plus bruyants de DJI en vol, mais une indication de 81 db sous la boîte suggère que le successeur pourrait être plus discret. De manière intrigante, le nouveau casque DJI Goggles 3 est équipé de deux caméras frontales, laissant présager de nouvelles capacités en réalité augmentée (AR), une perspective particulièrement excitante.

Malgré l’abondance de fuites, les dernières prédictions sur X anticipent un lancement officiel du Avata 2 pour mi-avril.

Des améliorations pour le pilotage ?

Bien que l’expérience avec l’original DJI Avata ait été appréciée, il s’est avéré plus difficile à piloter que ce que les bandes-annonces laissaient entendre. Cependant, les fuites concernant le Avata 2 indiquent des améliorations notables de cette expérience.

Des images également divulguées par Quadro_News suggèrent que le drone sera équipé de capteurs arrière. Bien que la présence de capteurs frontaux aurait été appréciée, cela devrait néanmoins renforcer les fonctionnalités de sécurité automatisées du drone et réduire le risque d’incidents liés aux collisions avec des arbres.

Le design plus épuré du Avata 2, ainsi que des détails pratiques comme le déplacement du slot pour carte SD sur le côté du drone, sont également très appréciés, offrant une évolution bienvenue par rapport au frustrant emplacement de ce slot sur le modèle original.

Bien que les drones FPV représentent toujours un marché de niche, le Avata 2 promet de capturer des vidéos uniques tout en offrant une expérience de vol incroyable, se positionnant comme un choix de premier plan pour les amateurs.