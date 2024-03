Huawei pourrait présenter le premier smartphone à triple pliage

Huawei poursuit ses travaux sur de nouveaux smartphones malgré l’embargo américain, de sorte que l’on attend l’année prochaine du fabricant chinois plusieurs modèles à écran pliable. Un smartphone doublement pliable devrait également en faire partie.

Actuellement, Huawei propose, comme quelques autres fabricants, des smartphones pliables avec des écrans qui se plient verticalement et horizontalement. On couvre donc à la fois le domaine des appareils « à clapet alias flip » et le marché des appareils « fold, alias de type livre ». Mais à partir de 2024, un autre facteur de forme devrait voir le jour, dans lequel l’écran peut être plié à deux endroits à la fois.

Selon un rapport de la société d’études de marché TrendForce, qui s’appuie sur des sources proches du groupe chinois, Huawei travaille depuis longtemps sur un smartphone dit « triple fold », dans lequel l’écran est divisé en trois segments avec deux points de pliage. Les travaux devraient rapidement progresser, ce qui permettrait à Huawei de lancer ce produit en 2024, selon la rumeur.

De facto, Huawei prévoirait deux smartphones à triple-pli pour l’année prochaine, le premier modèle devant être présenté avant juin 2024.

Lors de ce salon professionnel, l’attention serait énorme, car d’innombrables représentants des médias internationaux de pays autres que la Chine y seraient présents.

Des smartphones pliables moins onéreux ?

Outre les smartphones doublement pliables, Huawei travaillerait également, selon Trendforce, à la mise sur le marché de smartphones pliables moins chers. Jusqu’à présent, le fabricant chinois évolue, comme Samsung, plutôt dans le marché du haut de gamme, tandis que sur les marchés occidentaux, seul Motorola a commencé à cibler les clients qui recherchent un appareil pliable plus abordable.

Selon Trendforce, Huawei a l’intention de lancer plusieurs smartphones pliables moins chers sur le marché. L’entreprise serait ainsi à l’origine d’une tendance à laquelle d’autres fabricants devraient se joindre dans le courant de l’année, selon les études de marché. Jusqu’à présent, Samsung et d’autres fabricants d’écrans n’avaient présenté que des concepts et des prototypes de smartphones à double écran pliable.