UGREEN NASync : Révolution dans le stockage réseau

Connue pour ses accessoires PC et mobiles, UGREEN, fait une entrée remarquée dans le domaine du stockage réseau avec sa nouvelle gamme NASync. Cette gamme de produits comprend 6 modèles différents au lancement, offrant une capacité allant jusqu’à 8 disques durs.

Dévoilés plus tôt cette année, ces systèmes NAS sont des ordinateurs conçus spécifiquement pour le stockage et la gestion de fichiers. Bien que UGREEN soit un nouveau venu dans ce secteur, ses systèmes disposent de fonctionnalités compétitives. Leur principal atout actuellement est les importantes réductions offertes aux contributeurs de la campagne de financement participatif sur Kickstarter, qui débute maintenant.

Les prix de lancement varient de 239 à 899 dollars (221 euros à 831 euros) durant la campagne, alors que les prix finaux s’échelonneront de 400 à 1500 dollars. Les premiers systèmes NASync de UGREEN ne seront toutefois livrés qu’à partir de juin, cette date étant la livraison estimée.

Les systèmes NAS de UGREEN se démarquent de ceux de Synology, QNAP, Asustor, et Terramaster grâce à plusieurs caractéristiques. Tous les modèles sont équipés de 8 Go de mémoire DDR5-4800, extensible par l’utilisateur, et embarquent des processeurs Intel de 12e génération, bien que le type de processeur varie selon le modèle. Les modèles d’entrée de gamme à 2 et 4 baies, DXP2800 et DXP4800, intègrent des puces Intel Processor N100 basées sur l’architecture Alder Lake-N, avec quatre cœurs d’efficacité. Le DXP4800 Plus est doté d’un processeur Intel Pentium Gold 8505, et les autres modèles de la série sont équipés de puces Core i5-1235U.

Le point d’interrogation : le logiciel

Tous les modèles proposent également des connexions LAN de 2,5 GbE ou supérieures, certains modèles offrant même du 10 GbE SFP+. Chaque modèle de la série dispose d’au moins deux emplacements M.2 pour des SSD pouvant servir de cache ou de stockage principal. Le DXP480T Plus, un modèle compact et silencieux, dispose de quatre emplacements M.2 sans prise en charge des disques durs.

Cependant, il est important de considérer que le logiciel peut être un facteur clé pour un NAS, et UGREEN est tout nouveau dans ce domaine. Ses concurrents ont, quant à eux, passé des années à affiner (et sécuriser) leurs solutions logicielles. Bien qu’il soit théoriquement possible de remplacer le logiciel par défaut par une solution open source tierce comme TrueNAS CORE ou OpenMediaVault, cela n’est pas officiellement pris en charge.