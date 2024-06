Google introduit Gemini dans les salles de classe pour révolutionner l’éducation

Google met son chatbot d’IA, Gemini, à la disposition des élèves adolescents dans plus de 100 pays. En effet, Google, géant de la Silicon Valley, continue d’élargir son écosystème de produits en intégrant son assistant IA Gemini pour aider les individus et les entreprises à optimiser leurs workflows existants. Aujourd’hui, l’entreprise se tourne vers l’éducation pour apporter l’intelligence artificielle dans les salles de classe.

Après le lancement initial l’an dernier d’une version sécurisée de Gemini pour un usage personnel par les adolescents, Google avait décidé de ne pas activer l’IA pour les comptes scolaires. Cela changera dans les mois à venir, avec la mise à disposition gratuite de l’IA Gemini aux étudiants dans plus de 100 pays via Google Workspace for Education et les Chromebooks fournis par les écoles.

Les étudiants pourront organiser et suivre leurs devoirs grâce aux intégrations avec Google Task et Agenda, ainsi que collaborer avec leurs camarades via Meet et Assignments. Google Classroom s’intégrera également avec le système d’information des élèves (SIS) des écoles, permettant aux enseignants de configurer des classes et d’importer des données pertinentes telles que les listes d’élèves et les paramètres de notation.

De plus, ils auront accès à un Google for Education App Hub élargi, comprenant 16 nouvelles intégrations d’applications comme Kami, Quizizz et Screencastify disponibles dès le lancement.

Assistance à la lecture et personnalisation de l’apprentissage avec Gemini

Les étudiants bénéficieront de la fonction « Read Along in Classroom » qui leur fournira une aide à la lecture en temps réel basée sur l’IA. Inversement, les enseignants recevront des retours sur la précision, la vitesse et la compréhension en lecture des élèves.

Bientôt, Google introduira également la possibilité pour les enseignants de générer des histoires personnalisées adaptées aux besoins éducatifs spécifiques de chaque élève, une fonctionnalité actuellement disponible en anglais avec plus de 800 livres, et qui sera prochainement étendue à d’autres langues, à commencer par l’espagnol.

Google pilote également une suite d’outils Gemini en classe qui permettra aux enseignants de « définir des groupes d’élèves dans Classroom pour attribuer différents contenus en fonction des besoins de chaque groupe ». Google Vids, récemment annoncé, aidera les utilisateurs à créer rapidement des clips vidéo engageants. Une version non-IA de Vids sera disponible sur Google Workspace for Education Plus plus tard cette année, tandis que la version améliorée par l’IA sera disponible en tant qu’add-on Workspace.

Sécurité et Confidentialité

Google, conscient des comportements parfois cruels des adolescents, intègre divers outils de sécurité et de confidentialité dans le nouveau système d’IA. Les administrateurs scolaires pourront empêcher les étudiants d’initier des messages directs et de créer des espaces pour limiter le harcèlement.

Ils auront également la possibilité de bloquer l’accès à Classroom à partir de dispositifs Android et iOS compromis et pourront exiger une approbation multipartite avant la mise en œuvre de changements sensibles en matière de sécurité.

Google introduit également une série de fonctionnalités d’accessibilité. Les Chromebooks bénéficieront d’une nouvelle fonction de lecture à voix haute dans le navigateur Chrome. La fonction « Extract Text from PDF » utilisera la technologie OCR pour rendre les PDF accessibles aux lecteurs d’écran via le navigateur Chrome, tandis que l’application Fichiers proposera bientôt des labels d’image augmentées pour aider les lecteurs d’écran à relayer le contenu des images dans Chrome. Plus tard cette année, Google prévoit de lancer une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de contrôler leurs Chromebooks uniquement avec leurs expressions faciales et leurs mouvements de tête.

Ces fonctionnalités promettent d’apporter l’IA dans les salles de classe de manière sûre et responsable — du moins en théorie. Toutefois, étant donné la rapidité avec laquelle les adolescents d’aujourd’hui peuvent exploiter les failles de sécurité pour contourner les filtres web de leurs écoles, les bonnes intentions de Google pourraient finalement s’avérer insuffisantes.