Voix personnalisables pour Gemini : Google s’arme face à ChatGPT

La compétition pour l’IA la plus intelligente s’intensifie avec ChatGPT et Gemini en tête, et Apple qui rejoint récemment la bataille. Google, de son côté, semble flouter les lignes entre son puissant Gemini et son Assistant plus fiable.

Actuellement, Gemini de Google ne permet pas aux utilisateurs de choisir différentes voix pour ses réponses vocales. Cependant, une récente découverte dans la dernière version bêta de l’application Google pour Android (version 15.24.28.29. arm 64 beta) révèle une nouvelle option sous les paramètres de Voix dans Gemini appelée « Sélection de la voix », suggérant que cette fonctionnalité pourrait bientôt être ajoutée.

La description de ce paramètre permet aux utilisateurs de « Choisir quelle voix doit être préférée pour les réponses vocales pour la recherche ». Deux nouvelles voix, nommées Ruby et River, y figurent. Cependant, lorsqu’elles sont sélectionnées, ces voix ne produisent aucun son, laissant planer le doute sur le fait qu’il s’agisse de nouvelles voix ou de versions renommées des voix existantes de Google Assistant.

Dans l’application Google, vous trouverez des paramètres distincts pour ses deux assistants numériques : Google Assistant et Gemini. Actuellement, les paramètres de Google Assistant permettent de choisir parmi 12 voix différentes, mais les paramètres de Gemini ne proposent pas encore cette option.

Si Gemini obtient effectivement une sélection de voix, il est probable que cela ne se limitera pas à seulement deux voix pour longtemps. OpenAI a déjà démontré les capacités vocales impressionnantes de ChatGPT 4 o, y compris un incident notable où une de ses voix ressemblait fortement à celle de Scarlett Johansson, suscitant une certaine controverse.

Assistant Google et Gemini : des forces distinctes

Pour l’instant, Gemini et Google Assistant se distinguent comme des assistants IA uniques de Google, chacun brillant dans leurs spécialités respectives. Si vous privilégiez la compréhension du langage naturel et la gestion de tâches complexes, essayer Gemini pourrait en valoir la peine malgré les limitations potentielles sur les fonctionnalités et la compatibilité des appareils.

À l’inverse, si vous avez besoin d’un assistant polyvalent excédant dans la gestion des appareils domestiques intelligents et prenant en charge une large gamme de gadgets, rester avec Google Assistant est actuellement l’option la plus sûre.