L’avenir du suivi diabétique : la course technologique d’Apple et Samsung

Les géants technologiques Apple et Samsung sont au cœur des rumeurs, travaillant apparemment sur des innovations qui pourraient transformer radicalement la vie des diabétiques.

L’introduction d’une fonctionnalité de test de glycémie non invasive sur leurs montres connectées serait une révolution, offrant une nouvelle liberté aux plus de 200 millions de diabétiques insulinodépendants à travers le monde. Actuellement, ces patients doivent endurer des tests de glycémie douloureux et coûteux avant chaque repas pour ajuster leur dose d’insuline.

Le procédé actuel implique l’utilisation d’une lancette pour obtenir une goutte de sang, analysée par un glucomètre par une coûteuse bandelette réactive. Une erreur de dosage dans l’insuline peut entraîner des conséquences graves, comme l’hypoglycémie. À l’inverse, un sous-dosage peut causer des dommages organiques irréversibles à long terme.

L’éventualité d’une surveillance continue de la glycémie par une montre connectée représente donc un progrès majeur, même si sa concrétisation est attendue dans quelques années.

L’avenir des montres connectées : plus qu’un simple accessoire

Par ailleurs, les spéculations vont bon train concernant la prochaine Apple Watch Series 10, qui pourrait intégrer une fonctionnalité de mesure de la pression artérielle. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette innovation n’est pas prévue pour les modèles existants, ce qui suggère l’ajout de nouveaux capteurs spécifiques au modèle de cette année. Initialement, ce dispositif vise à alerter l’utilisateur en cas de haute pression sanguine, avant d’évoluer vers un système fournissant des mesures précises et fiables.

Les technologies actuelles, comme la Huawei Watch D utilisant un brassard gonflable, offrent déjà des mesures de la pression artérielle, mais avec certaines limites. L’intégration d’une telle fonction dans l’Apple Watch Series 10, prévue pour septembre, est donc suivie avec grand intérêt, car elle pourrait redéfinir l’utilisation des smartwatches, les transformant en outils de santé préventifs et personnalisés.