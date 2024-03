Découvrez le Vivo X Fold 3 Pro : Le futur pliable arrive

Le monde de la technologie mobile est sur le point de vivre un moment historique avec l’annonce officielle du vivo X Fold 3 Pro, prévue pour le 26 mars. Cet événement marquera l’entrée en scène d’une nouvelle ère de smartphones pliables, accompagnés par le vivo X Fold 3 standard, la tablette vivo Pad 3 Pro, et les écouteurs vivo TWS 4.

Le vivo X Fold 3 Pro s’annonce comme une révolution dans l’univers des smartphones pliables. Équipé du dernier cri des processeurs, le Snapdragon 8 Gen 3, ce modèle est un véritable monstre de puissance. Avec ses 16 Go de RAM LPDDR5 et son espace de stockage colossal de 1 To en UFS, il a déjà établi un record sur AnTuTu, affichant un score stupéfiant de 2 176 828, le positionnant comme le leader incontesté parmi les smartphones Android sur cette plateforme de benchmark.

Les tests récents sur la base de données Geekbench confirment l’excellence de ce smartphone pliable, avec des scores impressionnants tant en mono-cœur qu’en multi-cœurs. Mais, le vivo X Fold 3 Pro n’est pas seulement une bête de performance ; il brille également par son design élégant et ses écrans OLED de haute qualité. Offrant un écran de couverture de 6,53 pouces et un écran pliable interne de 8,03 pouces, ce smartphone est conçu pour offrir une expérience visuelle sans pareil, enrichie par la fiabilité d’un capteur d’empreintes digitales intégré.

Attendus avec impatience, les vivo X Fold 3 et X Fold 3 Pro devraient intégrer des capacités de chargement ultra-rapides, avec une charge filaire jusqu’à 120 W et une charge sans fil de 50 W. La distinction se fait aussi au niveau de la batterie, les modèles standard et Pro embarquant respectivement des batteries de 5 500mAh et 5 800mAh.

Quant à la photographie, ces joyaux technologiques sont équipés d’un triple système de caméras arrière, incluant un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, une caméra ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope de 64 mégapixels, promettant des clichés d’une qualité exceptionnelle.

Vers un futur pliable ?

Le vivo X Fold 3 Pro n’est pas juste un smartphone ; c’est une fenêtre vers le futur des technologies mobiles. Avec son lancement imminent, vivo ne se contente pas de suivre la tendance des smartphones pliables ; il cherche à la redéfinir, offrant une fusion parfaite entre l’innovation, la performance et le style.

Alors que le jour du lancement approche, l’excitation monte parmi les technophiles et les amateurs de gadgets du monde entier. Vivo est sur le point de transformer notre perception de la technologie mobile, et le X Fold 3 Pro est indéniablement le protagoniste de cette nouvelle aventure technologique.