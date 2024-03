Avidsen révolutionne l’auto-consommation avec Soria, sa nouvelle station solaire connectée

Acteur français reconnu pour son expertise en domotique, Avidsen, marque une avancée significative dans le secteur de l’énergie renouvelable avec le lancement de sa station solaire connectée Soria. Cette innovation représente une solution d’autoconsommation énergétique adaptée à divers types d’habitats, alliant technologie avancée et engagement écologique.

Le kit Soria se compose de quatre panneaux solaires monocristallins de 100 watts chacun, offrant une puissance totale de 400 watts. Conçu pour être Plug & Play, ce système permet une installation rapide et aisée, sans nécessiter l’intervention de professionnels. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une installation autonome, produisant de l’électricité pour alimenter les appareils en veille et contribuant à réduire significativement la facture énergétique.

L’intégration de Soria à l’application Avidsen Home transforme l’expérience utilisateur, offrant la possibilité de suivre la production énergétique en temps réel depuis un smartphone. Que vous soyez chez vous ou à distance, cette fonctionnalité assure un contrôle complet sur votre consommation et votre production d’énergie, favorisant une gestion énergétique optimisée et responsable.

Adaptable à tout environnement, Soria peut être installée au sol, sur un mur, ou même attachée à un balcon, grâce à un kit optionnel. Sa compatibilité avec tous les types de compteurs électriques garantit une intégration sans souci dans n’importe quel foyer.

Avidsen a conçu ce système pour être accessible, évitant ainsi les complications habituellement associées à l’énergie solaire.

Un design innovant et une énergie durable

Choisissant des panneaux monocristallins pour leur efficacité supérieure, Avidsen n’a pas seulement pensé à la performance, mais aussi à l’esthétique. Les panneaux offrent un design épuré et moderne, s’intégrant harmonieusement à l’architecture de tout habitat. De plus, la solution est évolutive ; les utilisateurs peuvent doubler leur capacité de production en ajoutant un deuxième kit, optimisant ainsi leur empreinte énergétique et leurs économies.

Fort de son expérience en domotique, Avidsen confirme son engagement dans l’innovation durable avec Soria. Ce produit illustre parfaitement la mission de l’entreprise : fournir des solutions technologiques avancées qui facilitent le quotidien tout en préservant l’environnement. Avec Soria, Avidsen ne se contente pas de proposer un produit ; elle offre une vision pour un avenir plus vert et plus connecté.

En somme, la station solaire Soria d’Avidsen représente une avancée majeure dans le domaine de l’autoconsommation énergétique. Alliant technologie de pointe, facilité d’installation et souci écologique, elle se présente comme une solution idéale pour ceux qui souhaitent s’engager vers une consommation énergétique autonome et responsable.

Au prix actuel conseillé de 499,99 euros, le kit solaire Soria est rentabilisé en deux ans