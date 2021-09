Test de la Google Nest Cam (batterie) : la caméra pour toute la maison

Nest de Google est depuis longtemps l’un des meilleurs moyens de s’initier à la maison connectée, grâce à son très apprécié thermostat connecté, mais aussi à sa gamme de caméras, au nouveau haut-parleur Nest Mini, etc. Récemment, Google a élargi la famille des appareils de la maison connectée Nest, avec la nouvelle sonnette Google Nest Doorbell et la Google Nest Cam.

Dans les jours qui viennent, vous ne manquerez pas de voir mon test sur cette nouvelle sonnette connectée de Google. Cependant, dans ce test je me concentre sur la Google Nest Cam alimentée par batterie. Elle remplace la précédente génération de Nest Cam, dispose d’une batterie pour une utilisation avec ou sans fil, et fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur. Mais est-elle vraiment performante dans un monde où les produits pour la maison connectée sont de plus en plus nombreux ? J’ai utilisé le Nest Cam de Google pour le découvrir.

Notez que l’appareil est disponible dans un modèle avec fil seulement pour 99,99 euros. Il convient de noter qu’un modèle avec projecteur à 299,99 euros sera bientôt disponible. Le modèle en test dans cet article est le modèle avec batterie, vendu au prix de 199,99 euros.

Dans la boîte de la Nest Cam (batterie), on trouve :

Caméra Nest Cam

Plaque magnétique

Plaque murale

2 chevilles

2 vis

1 câble de recharge, 1 m

1 adaptateur secteur

Guide de démarrage rapide

Document de sécurité et de garantie

Google Nest Cam (batterie): design

Le nouveau modèle ne ressemble en rien à la Nest Cam originale de 2014. Elle s’inspire en fait de la précédente ligne de caméras de sécurité de la maison connectée de Google, la série Nest Cam IQ, arborant un design arrondi analogue avec un connecteur court entre la base et le boîtier de la caméra. La Nest Cam (batterie) n’est disponible que dans l’option de couleur neige, donc il aurait été agréable d’avoir au moins quelques options supplémentaires.

La Google Nest Cam (batterie) est une caméra de sécurité de maison compacte qui mesure 8,3 x 8,3 x 8,3 cm (l x p x h). Le design blanc mat est complété par une façade en noire brillante qui loge l’objectif de la caméra full HD à 130 degrés, ainsi qu’une LED qui s’allume en vert lorsqu’un mouvement est détecté, et un haut-parleur et un microphone qui vous permettent de converser avec quiconque se trouve dans le champ de vision de la caméra.

Par défaut, dans la boîte, vous recevrez un support mural qui fonctionne magnétiquement et vous permet d’articuler la caméra pour qu’elle pointe exactement dans la direction que vous voulez. Cela fonctionne très bien, mais vous devez garder à l’esprit que rien n’empêche quelqu’un de s’approcher simplement de la caméra et de la détacher de sa base magnétique, pour autant qu’il puisse l’atteindre.

Il est donc préférable de la placer hors de portée, si possible. Vous pouvez obtenir un support de table en tant qu’accessoire optionnel, qui permet de maintenir la caméra sous tension.

En outre, la Google Nest Cam (batterie) est résistante aux intempéries et peut être positionnée à l’extérieur ou utilisée à l’intérieur. Elle est livrée avec une plaque magnétique qui vous permet de positionner la caméra à l’angle souhaité lorsque vous la fixez à un mur, tandis que si vous souhaitez utiliser la caméra de manière autonome, vous devrez investir dans un support en option, qui coûte 34,99 euros.

Google Nest Cam (batterie): performances

La Nest Cam (batterie) s’est avérée efficace pour identifier les personnes dans son champ de vision, ainsi que les animaux et les véhicules. Google est une société d’intelligence artificielle, et cela s’étend évidemment à la Nest Cam. La caméra offre une série de fonctionnalités pour vous aider à mieux sécuriser votre maison et vous alerter lorsque quelque chose ne va pas. Malheureusement, bon nombre de ces fonctions sont verrouillées par un abonnement payant.

Ainsi, si la caméra est utilisée avec un abonnement Nest Aware, vous pouvez attribuer des noms aux visages des amis et de la famille, et lorsque vous recevez une alerte, vous êtes informé s’il s’agit d’un visage reconnu ou d’un étranger dans le champ de vision de la caméra. En outre, vous pouvez demander à la caméra d’enregistrer une vidéo dans votre historique si vous voyez une personne passer une porte, mais pas si un animal est détecté dans cette zone. Il s’agit d’une façon intelligente de gérer l’enregistrement des événements, qui vous permettent de sélectionner des paramètres différents pour chaque zone.

Il existe une gamme de modes qui vous permettent d’armer ou de désarmer la caméra dans différents scénarios, et j’ai trouvé efficace la fonction de géorepérage, qui utilise la localisation de votre smartphone pour armer ou désarmer la caméra selon que vous êtes à la maison ou en dehors de la propriété.

La Nest Cam (batterie) offre également de nombreuses possibilités de personnalisation pour gérer le nombre de notifications que vous recevez, qu’il s’agisse de choisir les sources de mouvement pour lesquelles vous souhaitez être alerté ou de créer des zones d’activité afin que vous ne soyez averti que des mouvements dans ces zones.

Et, vous pouvez recevoir une notification sur votre smartphone si votre caméra entend une alarme de monoxyde de carbone, un détecteur de fumée ou un bris de verre, mais uniquement avec un abonnement Nest Aware.

Une fonction est totalement absente de la caméra : Google Assistant. La Nest Cam IQ permettait aux utilisateurs d’accéder à Google Assistant directement depuis leur caméra, sans avoir besoin d’utiliser un Google Home ou un autre appareil alimenté par Google Assistant. Cela aurait été bien si Assistant était une option sur la Nest Cam.

Vous êtes couvert en cas de panne

La caméra vous couvre en cas de panne de courant, jusqu’à une heure. Comme la Nest Doorbell, la Nest Cam (batterie) stocke jusqu’à 60 minutes de vidéo en local en cas de panne du Wi-Fi ou de coupure de courant. Lorsque la caméra sera de nouveau en ligne, ces séquences seront téléchargées sur le cloud et pourront être visionnées dans votre chronologie des événements.

La Nest Cam est livrée avec 3 heures de stockage vidéo, mais vous pouvez en obtenir davantage. Nest Aware est proposé à 5 euros par mois, et offre 30 jours. Nest Aware Plus coûte 10 euros par mois et offre 60 jours de stockage, ainsi qu’un historique vidéo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La Google Nest Cam (batterie) a enregistré des séquences claires de jour comme de nuit, tandis que le zoom 6x permet d’agrandir la vidéo pour mieux voir les petits détails. Les images sont enregistrées en couleur pendant la journée, mais en noir et blanc en cas de faible luminosité, et la fonction HDR de la caméra permet de voir les détails dans les zones sombres de la vidéo, ou lorsque le soleil brille fort. J’ai trouvé que le champ de vision de 130 degrés créait un léger effet « fisheye » dans la vidéo, mais cela n’a pas nui à la clarté de la séquence.

Google Nest Cam (batterie): application

Contrairement aux précédentes caméras Nest de Google, la Nest Cam (batterie) fonctionne avec l’application Google Home, qui est simple à utiliser : il suffit de sélectionner la caméra dans la liste des appareils compatibles avec Google Assistant dans votre maison et vous pouvez voir le niveau de batterie de la caméra, ainsi qu’accéder à son flux en direct, et voir l’historique complet des enregistrements ou accéder au menu des paramètres.

La caméra ne stockera gratuitement que les clips vidéo des trois dernières heures, ce qui, pour la plupart des gens, ne sera pas vraiment assez long. Si vous souhaitez conserver et visionner les séquences plus longtemps, vous devrez vous abonner à Nest Aware, comme mentionné ci-dessus.

Il existe de nombreuses options de personnalisation, et en plus de gérer le nombre de notifications que la caméra vous envoie, vous pouvez également régler la durée des clips vidéo qu’elle enregistre, la sensibilité de la caméra aux mouvements et le volume de la caméra également.

Comme la Nest Cam (batterie) est compatible avec Google Assistant, vous pouvez demander à l’assistant vocal de Google d’armer ou de désarmer la caméra, et si vous disposez d’un écran connecté Google Nest, tel que le Nest Hub (2e génération), vous pouvez également visualiser le flux en direct de la caméra sur l’écran de l’écran connecté.

Google Nest Cam (batterie): autonomie

La Nest Cam (batterie) est alimentée par une batterie rechargeable, mais elle peut également être alimentée sur secteur. Elle est fournie avec un câble d’intérieur d’un mètre, tandis que si vous installez la caméra à l’extérieur, vous devrez passer à la caisse pour vous procurer du câble résistant aux intempéries.

Google affirme que la Nest Cam (batterie) peut tenir jusqu’à trois mois entre deux recharges, bien que cela dépende de la fréquence et de la durée d’activation de l’affichage en direct, ainsi que de la fréquence de détection des mouvements. Je ne suis pas en mesure de confirmer cette affirmation sur la base d’une « utilisation typique », car j’ai soumis la caméra à des tests intensifs en peu de temps pour ce test.

La batterie a mis 5 heures à se recharger complètement, ce qui peut être décevant, car comme la batterie est intégrée, la caméra sera hors service pendant le chargement de la batterie. J’aurais aimé avoir une batterie interchangeable, de sorte que, si vous achetez une batterie supplémentaire, la caméra ne sera jamais hors service.

Google Nest Cam (batterie): verdict

La Nest Cam 2021 de Google est une excellente caméra. Elle est super intelligente, polyvalente et son prix est très intéressant. En fait, à part le fait qu’elle n’est pas livrée avec Google Assistant intégré, si vous cherchez une caméra de sécurité pour votre installation Google Home, c’est absolument la voie à suivre. Cependant, gardez à l’esprit que certaines de ses meilleures fonctionnalités sont verrouillées derrière un service payant.

Les vidéos sont nettes, la caméra est bien conçue et l’application regorge de fonctionnalités. Plus important encore, certaines de ces fonctionnalités, comme le stockage des vidéos, sont désormais incluses dans le prix de la caméra.