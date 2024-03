Innovation chez Apple : Distribution web et indépendance sur l’App Store en UE

Récemment, Apple a apporté des modifications importantes à ses plateformes principales afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne. Avec la mise à jour iOS 17.4 publiée la semaine dernière, Apple a apporté quelques changements notables à ses iPhone et aux directives de l’App Store. Il s’agit notamment de la prise en charge du sideloading sur les iPhone et de méthodes de paiement alternatives pour les utilisateurs de l’UE.

Aujourd’hui, Apple est sur le point d’apporter d’autres modifications en réponse aux commentaires reçus jusqu’à présent de la part des développeurs. Le changement le plus notable consiste à permettre aux développeurs de proposer leurs applications iOS en téléchargement directement sur le site Web. Pour ce faire, Apple lancera une nouvelle fonctionnalité de distribution sur le Web via une mise à jour logicielle, dans le courant du printemps.

Il s’agit là de l’un des changements les plus importants inspirés par la DMA. Tant que les développeurs sont prêts à adhérer aux directives strictes d’Apple, ils peuvent distribuer des applications iOS sur les marchés de l’UE sans avoir besoin d’une boutique d’applications distincte.

En outre, d’autres changements aideront les développeurs à distribuer des applications iOS dans la région de l’UE.

Changements apportés aux marketplaces

Apple a annoncé en début d’année des changements radicaux dans les directives relatives à l’App Store. Auparavant, les opérateurs des places de marché d’applications devaient autoriser les soumissions d’autres développeurs.

Désormais, Apple indique que les places de marché d’applications peuvent choisir d’offrir un catalogue d’applications provenant uniquement du développeur de la place de marché. Grâce à ce changement immédiat, une entreprise est totalement libre d’exploiter une place de marché d’applications et de proposer ses applications iOS en téléchargement.

Distribution d’applications à partir de sites Web

Les développeurs ont également la possibilité d’abandonner complètement la voie de la place de marché d’applications. Comme indiqué plus haut, Apple lancera une nouvelle fonction de « Web Distribution » par une mise à jour logicielle qui permettra aux développeurs de distribuer leurs applications iOS à partir de leur propre site Web. Cela signifie qu’au lieu d’aller sur l’App Store ou sur une autre place de marché, les utilisateurs d’iPhone dans l’UE peuvent se rendre sur le site Web d’un développeur et télécharger une application.

Bien entendu, Apple n’offrira pas gratuitement des changements d’une telle ampleur. Si les développeurs souhaitent utiliser la fonction « Web Distribution », ils devront accepter les nouvelles conditions commerciales de l’App Store. Cela signifie qu’un nouveau taux de commission entrera en vigueur pour ces développeurs. Ils paieront des frais de technologie de base de 0,50 € pour chaque première installation annuelle de plus d’un million d’installations.

Les utilisateurs de l’iPhone peuvent installer des applications à partir d’un domaine de site Web enregistré dans App Store Connect.

Grâce à App Store Connect, les développeurs peuvent facilement télécharger des fichiers binaires signés et les héberger sur leur site Web pour les distribuer. Pour installer des applications à partir du site Web d’un développeur, les utilisateurs devront d’abord approuver l’installation d’applications par le développeur dans les Réglages de leur iPhone. Lors de l’installation d’une application, une fiche système affichera les informations que les développeurs ont soumises à Apple pour examen, comme le nom de l’application, le nom du développeur, la description de l’application, les captures d’écran et la classification de l’âge du système.

Pour distribuer des applications via un site Web, les développeurs doivent répondre à certains critères d’éligibilité.

Être inscrit au programme Apple Developer Program en tant qu’organisation constituée, domiciliée ou enregistrée dans l’UE. Le lieu associé à votre entité juridique est indiqué dans votre compte Apple Developer.

Être membre en règle de l’Apple Developer Program depuis au moins deux années consécutives, et avoir une application dont le nombre de premières installations annuelles sur iOS dans l’UE a dépassé le million au cours de l’année civile précédente.

Proposer uniquement des applications à partir du compte de développeur.

Ce sont là quelques-unes des conditions. Le géant technologique de Cupertino a expliqué toutes les exigences, les frais, les dérogations, etc. dans un document séparé.

Liens vers d’autres sites

Enfin, Apple modifie également ses directives strictes concernant la manière dont les développeurs peuvent établir un lien avec une page Web externe pour effectuer des transactions. Apple autorise désormais les développeurs à choisir « comment concevoir des promotions, des réductions et d’autres offres ». Cela signifie que les modèles et les directives d’Apple sont désormais facultatifs et non plus imposés aux développeurs. Ce changement prend également effet immédiatement.

Bien entendu, comme pour les autres changements, les nouvelles règles de distribution des applications iOS ne s’appliquent qu’aux développeurs d’applications de l’UE. De même, seuls les utilisateurs de l’UE peuvent profiter de cette nouvelle liberté. Les autres développeurs et utilisateurs doivent toujours passer par l’App Store officiel d’Apple.

Il est bon de voir qu’Apple repousse enfin ses limites et adopte une approche plus souple, même si c’est pour échapper à un procès. Bien que cela ne semble pas se produire de sitôt, on peut espérer qu’Apple étendra ces libertés à l’ensemble du globe pour ses fidèles fans.

Parmi les autres changements dus aux directives technologiques de l’UE, Apple se prépare également à permettre aux utilisateurs d’iPhone dans l’UE de désinstaller complètement Safari et de passer à un navigateur web tiers.