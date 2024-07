Accueil » Nest Learning Thermostat 4e Génération : Nouveau design et nouveaux capteurs

Des images divulguées sur X par @MysteryLupin montrent un Nest Learning Thermostat de 4e génération, de nouveaux capteurs de température, ainsi que plusieurs autres thermostats : le Nest E, le Nest Learning Thermostat (3e génération). Absent des images, le Nest Thermostat (2020), probablement en raison de son incompatibilité avec les capteurs de pièce Nest.

Le nouveau modèle ressemble à la troisième génération mais présente un écran plus courbé tout en conservant le cadran physique, comme l’a souligné 9to5Google. L’écran est probablement tactile, comme pour le précédent modèle, et une nouvelle icône avec trois lignes ondulées est visible, suggérant une fonction de surveillance de la qualité de l’air intérieur, une nouveauté pour les thermostats Nest.

Une capture d’écran de l’application Google Home avec un nouvel écran « Climate » renforce cette hypothèse en affichant un indice de qualité de l’air.

L’inclusion du Nest E, qui a été retiré du marché américain, laisse penser que le nouveau modèle sera également lancé en Europe, contrairement au Nest Thermostat (2020).

Nouveaux capteurs de température pour le Nest Learning Thermostat

Le thermostat fonctionne avec un capteur de température Nest de seconde génération redessiné, qui peut être incrusté au mur ou placé sur une table. Ces capteurs, au prix de 39 dollars chacun ou 99 dollars pour trois, ont une autonomie de trois ans. Bien qu’ils n’aient pas encore de marque Nest, ils sont plus ronds et plus souples que les modèles actuels.

Les documents de la FCC révèlent que le nouveau thermostat pourrait être équipé du radar Soli de Google, utilisé pour allumer l’écran à l’approche et détecter la présence pour alimenter les routines « Home & Away » de Google. Cette technologie est présente dans le Nest Thermostat (2020) mais pas dans le Nest Learning Thermostat de 2015.

Absence de la radio Thread

Les documents de la FCC n’indiquent pas la présence d’une radio Thread dans le thermostat, ce qui est surprenant puisque Thread a été développé pour le thermostat Nest original, bien que le modèle 2020 n’en soit pas équipé non plus.

Cela fait longtemps que Google n’a pas lancé un nouveau Nest Learning Thermostat, capable d’adapter les schémas de chauffage et de refroidissement aux habitudes des utilisateurs. Le modèle actuel est en vente à 249 euros et ne supporte pas Matter, la norme de maison connectée dont Google est un grand acteur, alors que le Nest Thermostat moins cher le fait.

Avec un grand événement matériel Google prévu pour le 13 août, nous saurons bientôt si ces fuites sont authentiques.