iPhone 16 Pro et le dilemme de la vitesse : Le A18 Pro suffira-t-il ?

La question de savoir si les nouveaux smartphones ont besoin de puces plus rapides est un débat pour un autre jour, mais le fait d’être couronné téléphone le plus rapide a certainement son charme. Depuis longtemps, les iPhone ont pris l’avantage sur les flagships Android, mais le Apple A18 Pro de l’iPhone 16 Pro n’est peut-être pas assez puissant pour continuer sur cette lancée.

Pour les utilisateurs qui se servent de leur smartphone essentiellement pour naviguer sur le Web, envoyer des SMS à leurs amis et utiliser les réseaux sociaux, la plupart des smartphones, y compris ceux qui sont abordables, sont suffisamment puissants.

Si la vitesse n’est pas un critère essentiel pour la plupart des gens, certains ont besoin de toute la vitesse possible. En outre, étant donné que beaucoup d’entre nous conservent leur téléphone plus longtemps et que les réparations sont de plus en plus faciles, il est logique d’opter pour un smartphone capable de s’adapter aux futures applications.

Nguyen Phi Hung affirme que l’Apple A18 Pro sera à peine plus rapide que l’A17 Pro, la puce qui équipe l’iPhone 15 Pro. L’A18 Pro alimentera les iPhone 16 Pro et Pro Max et, selon la fuite, il ne sera que 10 % plus rapide que l’A17 Pro.

A18 Pro = A17 Pro + 10 % https://t.co/2tuAlLbNdz —Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) March 10, 2024

Étant donné que l’auteur de la fuite n’a pas d’antécédents établis, il est préférable de prendre cette rumeur avec des pincettes. Cela dit, elle va dans le sens d’une récente rumeur selon laquelle le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, qui équipera les modèles phares Android de l’année prochaine, aura une puissance de traitement supérieure à celle de l’A18 Pro.

Le Snapdragon 8 Gen 4 sera probablement un énorme bond en avant par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 car il sera basé sur le processus 3 nm et utilisera de nouveaux cœurs personnalisés.

Un Snapdragon 8 Gen 4 plus véloce cette année

Étant donné que le A17 Pro était également une puce en 3 nm, il est compréhensible que le A18 Pro ne soit pas beaucoup plus rapide que lui. En outre, Apple dispose déjà d’une avance confortable sur les autres puces, de sorte que même une petite augmentation des performances pourrait suffire à maintenir l’avantage.

De plus, l’iPhone 15 Pro semble souffrir de problèmes de surchauffe, Apple pourrait donc se concentrer davantage sur l’efficacité cette fois-ci. Apple mettrait également l’accent sur les performances en matière d’intelligence artificielle et devrait doter la puce d’un nouveau moteur neuronal avec davantage de cœurs. Il s’agirait d’une mise à niveau substantielle, car le moteur neuronal est resté à 16 cœurs depuis l’iPhone 12 de 2020.