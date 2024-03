Xiaomi Smart Band 9 en approche : Nouvelles variantes en certification

Xiaomi pourrait être sur le point d’annoncer officiellement le Smart Band 9, une certification radio repérée en ligne semblant faire référence à deux variantes du tracker de fitness de nouvelle génération.

Le bracelet d’activité devrait être commercialisé au printemps en Chine, pays d’origine de l’entreprise, avant d’être déployé à plus grande échelle plus tard dans l’année, et cette annonce semble confirmer son existence.

L’année dernière, le Smart Band 8 a été révélé par Xiaomi (en même temps que le Xiaomi 13 Ultra) en avril avant d’être rejoint par un modèle Smart Band 8 Pro quelques mois plus tard. Doté d’un design bi-bande et du mode Pebble, il reste l’une des meilleures recommandations pour ceux qui sont à la recherche d’un nouveau tracker d’activité.

Malheureusement, à ce stade, on sait très peu de choses sur le Smart Band 9.

Le dossier déposé par Xiaomi auprès de la State Radio Regulation of China laisse supposer l’existence de deux versions du tracker, mais il n’y a rien d’autre à signaler d’après ce que nous avons pu constater.

Beaucoup d’inconnus

Les « M2345B1 » et « M2346B1 » dont il est question ici pourraient très bien indiquer une version standard et compatible NFC du Smart Band 9, mais il convient de noter que l’appareil n’est pas explicitement mentionné dans cette certification. Pour l’instant, on se base simplement sur les spéculations de divers médias basés en Chine.

Si l’on se fie au lancement de l’année dernière, nous devrions avoir tous les détails au cours du mois prochain. Mais même cela n’est pas clair, car cela dépend naturellement de la tenue d’un événement Xiaomi en Chine. À l’heure où j’écris ces lignes, rien n’est prévu à cet égard.