Révélations sur l’iPhone 16 Pro : Évolution design et fonctionnalités exclusives

Les dernières fuites de fichiers CAO pour l’iPhone 16 Pro d’Apple ont récemment fait surface en ligne, offrant un intrigant aperçu du futur fleuron de la marque.

Selon le site d’actualités technologiques 91mobiles, l’iPhone 16 Pro conserverait une esthétique similaire à celle de l’iPhone 15 Pro, tout en introduisant quelques différences notables.

La principale évolution concernerait les dimensions du smartphone, qui serait légèrement plus grand que son prédécesseur, avec des mesures de 149,6 x 71,4 x 8,4 mm. Malgré des informations antérieures évoquant un écran de 6,3 pouces, les sources industrielles de 91mobiles suggèrent un écran de 6,1 pouces, renforcé par des bordures d’écran plus fines, tel que dévoilé par les récents rendus.

Un des ajouts les plus attendus est le nouveau bouton Capture, situé sous le bouton d’alimentation. Ce bouton innovant promet d’améliorer l’expérience photographique, permettant aux utilisateurs de prendre des photos plus aisément, sans avoir à toucher l’écran. Bien que ses fonctionnalités précises restent quelque peu mystérieuses, des informations de janvier suggèrent qu’une légère pression sur le bouton Capture ajusterait la mise au point, tandis qu’une pression complète déclencherait la prise de la photo, rappelant le bouton de déclenchement des appareils photo traditionnels.

Côté conception, il semble que l’iPhone 16 Pro conservera le module de trois caméras arrière similaire à l’iPhone 15 Pro, malgré les rumeurs antérieures d’un changement pour un design triangulaire. De plus, le nouvel iPhone est attendu pour intégrer une caméra téléobjectif tetraprism à 5X, comparable à celle équipant l’iPhone 15 Pro Max, reconnue pour ses images époustouflantes.

Une grosse attente en septembre

Parmi les autres caractéristiques envisagées, on note une caméra ultra-large de 48 mégapixels et une batterie de 3 355 mAh. La stabilisation optique de l’image, bien que non mentionnée dans les fuites, est fortement pressentie étant donné son importance pour les clichés en zoom.

Apple, qui organise traditionnellement un événement majeur chaque septembre pour annoncer ses nouveaux modèles d’iPhone, devrait dévoiler l’iPhone 16 Pro, la quatrième génération de l’iPhone SE, et l’Apple Watch X dans 6 mois.