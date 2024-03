iPad Air 6 : Une révolution pour les appels vidéo

Apple prévoit de lancer des nouveautés significatives pour ses modèles d’iPad ce mois-ci, marquant une avancée technologique importante. L’arrivée imminente de la 6e génération de l’iPad Air s’accompagne d’une rumeur intéressante : l’intégration d’une caméra frontale en mode paysage, analogue à celle de la 10e génération l’iPad de base lancée en 2022.

Selon Instant Digital, relayé par MacRumors, cette fonctionnalité serait présente sur les deux tailles du nouvel iPad Air, marquant ainsi une évolution logique pour les appels vidéo, permettant aux utilisateurs de maintenir un contact visuel direct en mode paysage.

Cette mise à jour est cohérente avec les attentes des utilisateurs et s’aligne sur les rumeurs entourant également les prochains iPad Pro, laissant présager une uniformisation de la position de la caméra frontale sur tous les modèles d’iPad à venir. Malgré les défis techniques, notamment la présence du chargeur magnétique inductif pour l’Apple Pencil sur le même bord, Apple semble avoir trouvé une solution pour intégrer cette nouvelle disposition de la caméra.

Les retours sur la nouvelle disposition de la caméra du modèle iPad 2022 de 10,9 pouces ont été très positifs, surtout pour les appels vidéo, ce qui rend cette évolution pour l’iPad Air assez anticipée.

Les nouvelles versions de l’iPad Air et de l’iPad Pro pourraient être annoncées très prochainement, potentiellement dès cette semaine, bien qu’une annonce ait été attendue la semaine dernière avant que Apple ne dévoile le nouveau MacBook Air alimenté par la puce M3.

Apple veut sortir des tablettes de pointe

Le nouvel iPad Air est également pressenti pour offrir une option de taille d’écran plus grande de 12,9 pouces, en plus du modèle actuel de 10,9 pouces, alignant ainsi ses options de taille d’écran sur celles de la série iPad Pro. En plus du changement de position de la caméra, des mises à niveau internes telles qu’une puce M3 pourraient être au programme, offrant ainsi aux utilisateurs des performances améliorées et une expérience utilisateur optimisée.

Pour la première fois, la marque introduira des écrans OLED sur ses tablettes, en équipant les modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces (2024) de panneaux fournis par Samsung et LG. Ces écrans promettent des rapports de contraste élevés, des noirs plus profonds et des couleurs plus précises, tout en consommant moins d’énergie. Ces tablettes seront animées par le puissant chipset M3 de 3 nm.

Ces mises à niveau montrent l’engagement d’Apple à innover dans sa gamme de tablettes, offrant des améliorations tant au niveau du hardware que des fonctionnalités, afin de renforcer l’expérience utilisateur et de rester à la pointe de la technologie.