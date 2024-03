Les MacBook Air M3 dévoilent le multi-écran, prochainement sur le MacBook Pro M3

L’annonce récente d’Apple concernant la nouvelle gamme MacBook Air M3 a été une révélation surprenante, marquant une étape importante dans l’évolution de ses ordinateurs portables. La firme de Cupertino a confirmé que la fonctionnalité de support multi-écran, introduite avec les MacBook Air M3, sera également disponible sur les MacBook Pro M3 plus tard cette année grâce à une mise à jour logicielle.

Cette fonctionnalité, réservée à la famille M3, permettra au laptop le plus puissant de l’entreprise de gérer deux écrans externes simultanément. Cette restriction était perçue comme un recul par rapport à l’époque des processeurs Intel, où la plupart des Mac pouvaient supporter au moins deux écrans externes en plus de l’écran intégré du MacBook Air ou Pro.

Les nouveaux MacBook Air M3, présentant le chipset le plus puissant à ce jour dans un design léger et essentiel, ont été au centre des discussions. Toutefois, l’attention s’est rapidement tournée vers le MacBook Pro M3, notamment en raison de l’anticipation autour de l’adoption de ce nouveau chipset et des fonctionnalités avancées comme le support multi-écran.

Cette mise à jour s’aligne sur les précédentes capacités d’affichage des Mac mini et des MacBook Air équipés de chipsets Intel, offrant désormais une fonctionnalité analogue aux utilisateurs des processeurs M3. Le mode « clapet » permettra aux utilisateurs de connecter deux moniteurs externes tout en gardant le laptop fermé, optimisant l’espace de travail avec davantage d’écrans et une meilleure accessibilité. Ce changement est une évolution bienvenue par rapport aux M1 et M2, qui ne peuvent toujours fonctionner qu’avec un seul écran externe, que le couvercle soit fermé ou non. Bien que chaque puce puisse gérer deux écrans à la fois, comme le M3, l’écran interne est toujours compté dans le total, qu’il soit utilisé ou non.

Selon les fiches techniques d’Apple, le M3 peut contrôler un écran 6K à 60 Hz et un écran 5K supplémentaire à 60 Hz lorsque le couvercle de l’ordinateur portable est fermé. La fiche technique du MacBook Pro M3 n’a pas encore été mise à jour, mais on s’attend à ce qu’elle le soit suite à la publication de la mise à jour logicielle pertinente.

Une expansion de la gamme M3

L’expansion de la gamme M3 d’Apple a débuté avec l’événement « Scary Fast » de l’année dernière, introduisant les premières itérations du chipset M3, y compris les versions M3 Pro et M3 Max. Bien que l’accent ait été mis sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces et une mise à jour attendue de l’iMac, la spéculation autour de l’extension de la technologie M3 à d’autres appareils, comme l’iPad Pro, reste forte.

L’annonce du MacBook Air M3 a mis en lumière l’engagement continu d’Apple envers l’innovation et la performance, laissant présager d’autres mises à jour passionnantes pour sa gamme de produits. La confirmation que le MacBook Pro M3 recevra également le support multi-écran renforce l’attrait de cette nouvelle génération d’appareils Apple, offrant des possibilités étendues aux professionnels et aux créatifs qui dépendent de configurations multi-écrans pour leur travail.