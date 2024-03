Pixel 8a : Google confirme par erreur et dévoile une nouveauté exclusive

Pixel 8a : Google confirme par erreur et dévoile une nouveauté exclusive

Google a peut-être accidentellement lâché un gros indice sur son prochain smartphone Pixel 8a. En répondant à un rapport de bug soumis par un utilisateur sur son issue tracker, Google a confirmé l’existence du Pixel 8a et a révélé une fonctionnalité qui sera unique à ce smartphone et à ceux lancés à l’avenir.

Les utilisateurs de Pixel inscrits au programme bêta Android 14 QPR ont remarqué dans QPR1 Beta 1 un astucieux nouvel ajout à la section « À propos du téléphone » dans le menu Paramètres de leur smartphone. Cette nouvelle section, appelée « Informations sur la batterie », fournissait des statistiques améliorées sur la batterie, telles que les cycles de charge et la date de fabrication de la batterie. Toutefois, cette fonctionnalité a disparu lors de la dernière mise à jour Pixel de mars 2024.

Croyant qu’il s’agissait d’un bug, les bêta-testeurs ont rapidement soumis des rapports de bug via l’application Android Beta Feedback, citant la disparition de la fonctionnalité de santé de la batterie récemment déployée. Cependant, comme l’a remarqué 9to5Google, Google a répondu à ce rapport de bug en soulignant que cette disparition était délibérée.

Selon Google, les nouvelles statistiques sur la batterie n’ont jamais été conçues pour les modèles Pixel actuellement disponibles. Au lieu de cela, elles sont conçues exclusivement pour le Pixel 8a et les futurs smartphones Pixel. La réponse exacte est la suivante : « Nous n’activons cette page que sur les Pixel 8a et suivants, il s’agit donc d’un WAI (Working as Intended) ».

Il y a bien sûr beaucoup de choses à décortiquer. Tout d’abord, nous devrions aborder l’élément principal, qui est le fait qu’une fonctionnalité a été donnée puis retirée. C’est ce qui a suscité l’indignation des utilisateurs de Pixel sur la page de suivi des bugs. Ils affirment qu’il s’agit d’un manque total de transparence de la part de Google et d’une tentative délibérée de forcer les utilisateurs à passer inutilement à des smartphones plus récents pour obtenir des fonctionnalités de base.

Outre la controverse, cette nouvelle marque également la première reconnaissance par Google de l’existence du Pixel 8a, un ajout de milieu de gamme très attendu à la gamme Pixel. Selon les rumeurs, le Pixel 8a devrait être lancé dans les prochains mois, éventuellement en s’alignant sur Google I/O en mai. Cela suggère également que Google prévoit d’étendre les statistiques de base de la batterie, en introduisant potentiellement des informations plus approfondies sur la santé de la batterie sur les prochains téléphones.