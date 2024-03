Les coulisses de l’Apple Car: Collaborations échouées et rêves de Steve Jobs

Un nouveau rapport sur l’Apple Car détaille les accords et collaborations passés par Apple pour commercialiser son premier véhicule, permettant ainsi au monde d’en savoir plus sur ce projet ambitieux, d’autant plus qu’il a été annulé au début de l’année. Il s’agissait de discussions et de partenariats entre Apple et des marques automobiles renommées telles que Mercedes-Benz, General Motors, Ford, Tesla, etc.

Cependant, plusieurs détails ont également été révélés sur les premiers projets de Steve Jobs, à l’époque où il était encore le PDG et le leader de l’entreprise qu’il avait cofondée.

Mark Gurman, de Bloomberg, a publié un nouveau rapport qui aborde les accords passés, les discussions et ce qui aurait pu se passer pour l’Apple Car, également connue sous le nom de Project Titan, dont l’annulation a été récemment annoncée.

Tout d’abord, l’un des partenaires les plus importants et les plus prometteurs était Mercedes-Benz, mieux connue pour être la propriété de Daimler AG. Cependant, alors que les deux entreprises travaillaient sur ce projet de voiture électrique, Mercedes voulait utiliser la technologie propriétaire d’Apple en matière de conduite autonome pour ses voitures, ce dont Cupertino s’est retiré.

Plusieurs rachats ont été envisagés : McLaren, Tesla et General Motors

Il y a une dizaine d’années, la valeur massive d’Apple lui a donné les moyens d’acheter des entreprises pour développer l’Apple Car, et la société a failli acheter McLaren, mais n’est pas allée jusqu’au bout. Des rapports ont également fait état de son intention d’acheter Tesla.

Apple a également discuté avec Ford, l’Apple Car devant être vendue sous la marque Lincoln, mais le projet a rapidement échoué.

Steve Jobs avait un plan pour l’Apple Car

Il a également été dit que Steve Jobs, à l’époque d’Apple en 2008, avait lancé l’idée de créer une Apple Car, et ce en pleine crise financière de l’année, alors que les constructeurs automobiles américains étaient en eaux profondes. Steve Jobs aurait envisagé d’acquérir General Motors et de se lancer dans la construction automobile, mais l’ancien PDG a fait marche arrière, déclarant que ce n’était pas encore le moment, et a décidé de se concentrer sur le développement de l’iPhone.

Le père de l’iPod, Tony Fadell, a également confirmé ce projet d’Apple Car à Jobs à l’époque.

L’Apple Car, alias le projet Titan, au fil des ans

Alors que le célèbre projet d’Apple Car de 2014 était connu pour être sous la tutelle de l’actuel PDG Tim Cook, le nouveau rapport affirme que le père original d’Apple, Steve Jobs, a un jour envisagé de placer ce projet sous sa direction. Les débuts de l’Apple Car sont surtout connus pour son projet d’achat de la jeune entreprise Tesla à Elon Musk, pour 75 milliards de dollars en 2015.

Ce projet n’a pas abouti, car les deux entreprises sont toujours des entités distinctes.

Depuis les premières spéculations sur le projet Titan, celui-ci était considéré comme une voiture électrique, qui se concentrerait sur l’autonomie de niveau 5 pour ses fonctions de conduite entièrement autonome. Décrit comme un minivan blanc aux contours arrondis, le prototype de 2020 était inspiré du célèbre Volkswagen microbus de l’époque du flower-power. Conçu sans volant ni pédales, il devait être entièrement autonome, avec une commande de style jeu vidéo ou une application iPhone pour la conduite à basse vitesse.

Surnommé « the Bread Loaf » (Le pain de mie) par certaines personnes travaillant sur le projet, l’intention était alors de lancer le véhicule en 2025 avec « un écran de télévision géant, un puissant système audio et des fenêtres qui s’ajustent elles-mêmes à la teinte ». L’habitacle aurait comporté « des sièges club comme dans un avion privé, et les passagers auraient pu transformer certains sièges en fauteuils inclinables et en repose-pieds ».

Au milieu du développement accéléré de l’Apple Car et de ses éventuels tests, des analystes de l’industrie et des initiés ont affirmé que le géant de Cupertino avait déjà abandonné le projet Titan et qu’il ne serait plus développé. Le rapport vient maintenant dans le sillage de l’Apple Car, détaillant les accords supposés pour l’entreprise et ses partenaires qui développeraient la voiture, et en fin de compte, Steve Jobs qui envisageait initialement que son entreprise rejoigne l’industrie automobile.