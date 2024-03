Meta mise sur l’IA : Une transformation radicale du flux vidéo Facebook

L’intelligence artificielle (IA) sera bientôt le juge des flux vidéo des utilisateurs de Facebook, comme l’a annoncé son directeur Tom Alison. Selon certaines informations, l’un des principaux investissements de Meta en matière d’IA consiste à créer un système d’IA qui alimente le moteur de recommandation vidéo de Facebook et de toutes ses plateformes.

Lors de son intervention à la Morgan Stanley’s Technology and Media Telecom Conference, Tom Alison a déclaré que ces ambitions en matière d’IA faisaient partie de la « feuille de route technologique » de Meta pour les deux prochaines années. Ces plans prévoient un modèle de recommandation par l’IA qui alimenterait à la fois les films traditionnels plus longs de l’entreprise et son service de vidéos courtes Reels, analogue à TikTok.

Jusqu’à présent, Meta a souvent utilisé des modèles différents pour chaque produit, tels que les Reels, les groupes et le flux principal de Facebook. Cependant, Alison affirme qu’après avoir testé un nouveau modèle d’IA uniquement sur les Reels Facebook l’année dernière, les vidéos ont vu leur nombre de vues augmenter de 8 à 10 %, ce qui montre à quel point le modèle d’IA massif gère les données de manière plus efficace.

Le dirigeant de Meta tente de faire évoluer l’architecture du nouveau modèle d’IA pour en faire un moteur de recommandation vidéo capable de traiter davantage de données et d’apprendre plus de choses, maintenant qu’il en est à sa troisième phase.

Selon Alison, les utilisateurs pourront regarder une vidéo qui les intéresse, puis retourner à leur fil d’actualité, où le moteur d’IA leur suggérera du contenu analogue à ce qu’ils viennent de voir, ce qui implique que le moteur d’IA pourrait produire une expérience plus réactive et sans faille.

Facebook piloté par GenAI

L’un des projets d’IA générative envisagés par Meta consiste à ajouter des fonctions de chat plus avancées à son flux principal. Cela permettrait à quelqu’un de cliquer simplement sur un bouton et de demander à Meta AI de fournir plus d’informations sur ce qu’il voit de Taylor Swift en ce moment après avoir vu un message suggéré à son sujet.

En outre, Meta expérimente l’intégration de sa fonction de chat AI dans les groupes Facebook. Cela signifie qu’un membre d’un groupe sur la pâtisserie Facebook peut poser une question sur les desserts et recevoir une réponse d’un assistant virtuel.

Demande de matériel d’IA

L’objectif étant de créer un modèle d’intelligence artificielle massif, Alison note que cela impliquera d’importants investissements en matériel, y compris la reconfiguration des datacenters. Cela correspond aux remarques faites par Pat Gelsinger, PDG d’Intel, et Sam Altman, d’OpenAI, après leur conversation sur scène lors de l’événement Foundry d’Intel à San Jose, en Californie, où ils ont tous deux prédit une augmentation de la demande de puces d’IA plus nombreuses et plus rapides dans les années à venir.

L’entreprise Meta a investi des milliards de dollars dans les processeurs graphiques de NVIDIA, dans le cadre de sa grande aventure dans l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, les chercheurs en IA les utilisent principalement pour former les types de modèles linguistiques massifs qui sous-tendent d’autres modèles d’IA générative, notamment le célèbre chatbot ChatGPT d’OpenAI.