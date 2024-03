LinkedIn down : L’erreur « An error has occurred »

Un jour seulement après que le réseau Meta ait été mis hors ligne pendant un certain temps, le populaire réseau social professionnel, LinkedIn, est tombé en panne vers 22 heures, heure de Paris, avec des milliers de rapports de problèmes, qui continuent d’augmenter.

La plupart des personnes signalent des problèmes avec le site Web, où les utilisateurs rencontrent une page d’erreur lorsqu’ils tentent de se connecter.

Actuellement, vous pouvez rencontrer l’erreur suivante :

An error has occurred

We seem to have encountered an error. Try going back to the previous page or see our Help Center for more information.