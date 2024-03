LinkedIn adopte le format vidéo court : révolution ou risque ?

Cet article explore l’évolution du paysage numérique, notamment avec l’intégration croissante des vidéos courtes sur des plateformes majeures comme TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et Snapchat. Connu pour son orientation professionnelle, LinkedIn s’apprête à embrasser cette tendance en expérimentant un nouveau flux de vidéos courtes, inspiré du succès de TikTok.

TechCrunch a révélé que LinkedIn confirmait tester un tel flux, avec une révélation initiale faite par Austin Null, directeur de stratégie dans une agence d’influenceurs, qui a partagé un aperçu sur LinkedIn, plus tard relayé sur X.

Ce nouveau flux se trouve dans la barre de navigation de l’application, sous un nouvel onglet « Vidéo ». En y accédant, les utilisateurs découvrent un flux vertical de vidéos courtes à parcourir en balayant l’écran. Les interactions possibles incluent aimer, commenter ou partager les vidéos, bien que les détails sur la curation du contenu ne soient pas encore révélés.

LinkedIn souhaite maintenir son focus sur le professionnalisme et les carrières, en se différenciant ainsi du mélange éclectique d’autres applications. L’objectif de ce flux dédié est d’augmenter l’engagement et la découverte en proposant des vidéos pertinentes et facilement digestibles, répondant à la demande croissante des utilisateurs pour des contenus vidéo éducatifs offerts par des professionnels de l’industrie.

Encore en phase de test préliminaire

Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase de test préliminaire, elle offre aux créateurs de contenu une opportunité d’étendre leur portée auprès d’un public professionnel. LinkedIn envisage également des options de monétisation pour encourager davantage les créateurs à adopter ce nouveau format.

Cependant, cette nouveauté pourrait ne pas être accueillie à bras ouverts par tous. LinkedIn est traditionnellement apprécié pour son contenu professionnel et informatif, à l’écart des distractions caractéristiques des flux de vidéos courtes. Les lecteurs sont invités à partager leur opinion sur cette évolution dans les commentaires.