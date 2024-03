Panne généralisée chez Meta : Facebook, Instagram et Threads affectés et down

Les plateformes de Meta, notamment Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp, ont connu une panne importante qui touche des milliers d’utilisateurs. La panne généralisée semblant avoir commencé vers 16 heures (heure française). Certains utilisateurs rencontrent également des problèmes pour se connecter à leur casque Meta Quest.

Les rapports sur Downdetector indiquent une augmentation des problèmes, avec un pic de plus de 14 000 rapports d’utilisateurs sur Instagram.

Les problèmes variaient d’une plateforme à l’autre : Facebook déconnecterait les utilisateurs, les utilisateurs d’Instagram ne peuvent pas actualiser les flux ou charger les Stories et les commentaires, et Threads affiche un message d’erreur.

Le responsable de la communication de Meta, Andy Stone, a également confirmé le problème, tweetant le X que la société est « consciente que des personnes ont des difficultés à accéder à nos services », ajoutant que Meta « travaille sur ce problème maintenant ».

We’re aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024