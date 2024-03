L’innovation de LinkedIn : Quand le gaming rencontre le networking

LinkedIn, la référence du réseautage professionnel possédée par le géant technologique Microsoft, franchit un pas audacieux vers le monde du jeu. Cette initiative vise à diversifier les offres de la plateforme et à y intégrer une touche de divertissement, dans le but d’améliorer l’engagement des utilisateurs sur une plateforme qui compte déjà plus d’un milliard d’utilisateurs. Examinons comment LinkedIn se prépare à fusionner les mondes du réseautage professionnel et du jeu.

La stratégie derrière l’initiative réside dans l’intégration des jeux au réseau social. LinkedIn exploite l’engouement pour les jeux, prévoyant d’introduire une série de jeux, notamment « Queens », « Inference » et « Crossclimb ». Inspirée par l’attrait universel des jeux de puzzles, qui ont connu une croissance exponentielle de popularité, cette démarche suit l’exemple de succès tels que Wordle.

Les recherches d’application ont révélé des indices sur cette nouvelle direction de LinkedIn, avec une expérimentation possible autour de scores de joueurs liés à leurs lieux de travail, permettant ainsi un classement des entreprises selon ces scores collectifs.

Un porte-parole de LinkedIn a confirmé cette incursion dans l’univers du jeu, indiquant que l’entreprise souhaite intégrer des jeux basés sur des puzzles pour ajouter un peu de divertissement, approfondir les relations et, espérons-le, susciter des opportunités de conversation. Cependant, il est noté que les visuels partagés par les chercheurs ne représentent pas le produit final.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!

There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!

Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw

— Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024