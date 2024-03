Fin d’une ère : Microsoft clôt le chapitre Android sur Windows 11

La récente annonce de Microsoft concernant la fin du support pour le Windows Subsystem for Android (WSA) en mars 2025 marque un tournant significatif pour les utilisateurs de Windows 11.

Introduite pour la première fois en 2021, cette fonctionnalité permettait d’exécuter des applications Android nativement sur Windows 11, grâce à une collaboration avec l’Amazon App Store. Il avait initialement été lancé comme une solution pour combler le fossé des applications mobiles et tactiles sur les ordinateurs Windows, en réponse aux écosystèmes plus riches en applications des tablettes iPad et Android. Cependant, l’association avec l’Amazon Appstore, plutôt qu’avec le Google Play Store, a limité la disponibilité des applications Android populaires.

Les utilisateurs ont tenté de contourner ces limitations en installant le Google Play Store ou par le sideloading d’applications de sources autres que l’Amazon Appstore, mais ces processus n’étaient pas particulièrement conviviaux.

Cependant, sans explications détaillées de Microsoft, les raisons exactes de cette décision restent spéculatives, évoquant potentiellement un manque d’utilisation ou des problèmes de licence. Cette transition soulève plusieurs points importants. Premièrement, elle signifie que l’Amazon App Store, ainsi que toutes les applications et jeux utilisant le WSA, ne seront plus accessibles depuis le Microsoft Store après cette date. Les utilisateurs pourront toutefois continuer à utiliser les applications qu’ils ont installées avant le 5 mars 2024, jusqu’à l’échéance de 2025, bien que certaines applications pourraient ne plus fonctionner correctement.

Deuxièmement, bien que l’Amazon App Store pour Windows 11 soit en phase de suppression, il restera disponible sur d’autres appareils, comme les tablettes Fire d’Amazon et les tablettes Android, assurant ainsi une continuité pour les utilisateurs de ces plateformes.

Une fin assez triste

Pour les passionnés de Windows qui ont profité de cette fonctionnalité pour charger latéralement des applications Android ou transformer des appareils tels que le Surface Pro 9 en tablettes plus performantes, cette nouvelle est probablement décevante. Néanmoins, il existe des alternatives pour utiliser des applications Android sur Windows, comme BlueStacks ou l’application Mobile connecté de Microsoft, qui permet de diffuser des applications Android sur un PC à partir d’un smartphone compatible.

En anticipant cette transition, il est essentiel pour les utilisateurs et les développeurs de s’adapter et d’explorer ces alternatives pour maintenir une expérience utilisateur fluide et continue sur Windows 11, malgré la suppression prévue du WSA.