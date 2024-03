Présentation de la MX Brio 705: La webcam professionnelle ultime de Logitech

Logitech frappe un grand coup avec le lancement de sa webcam la plus avancée destinée au monde professionnel. Logitech élargit son horizon avec le lancement de la MX Brio 705 for Business, une webcam 4K haut de gamme conçue pour satisfaire les exigences des télétravailleurs, des créateurs de contenu et des streamers.

Proposée à 249 euros, cette webcam intègre des spécifications impressionnantes et des fonctionnalités innovantes marquées par la technologie AI. Compatible avec les principales plateformes de vidéoconférence telles que Microsoft Teams, Zoom et Google Meet, elle s’adapte parfaitement à l’écosystème technologique actuel. Anatoliy Polyanker, directeur général de la branche MX Business chez Logitech, souligne l’importance de disposer d’une webcam polyvalente offrant une qualité vidéo et sonore optimale pour s’adapter à divers environnements de travail.

La MX Brio 705 for Business de Logitech permet une diffusion en ultra-haute définition avec une capacité de streaming 4K à 30 fps ou 1080p à 60 fps. Son design unibody en aluminium, évoquant subtilement la forme d’un kazoo, allie esthétique et fonctionnalité. L’ouverture de f/2.0 promet une qualité d’image exceptionnelle même dans des conditions de faible luminosité.

L’intégration de la technologie d’IA est un point fort de la MX Brio 705 for Business, offrant une amélioration de l’image basée sur la détection du visage. Cette fonction ajuste automatiquement la balance des blancs, l’exposition et la mise au point pour optimiser l’image en fonction de la position de l’utilisateur. De plus, la nouvelle webcam arbore un capteur de 8,5 mégapixels avec des pixels agrandis de 70 % par rapport à son prédécesseur, le Brio 4K, garantissant une qualité d’image supérieure.

Parmi les autres caractéristiques notables, on retrouve un obturateur de confidentialité physique et un mode “Show” innovant, qui réoriente automatiquement la vue de la caméra pour montrer clairement votre bureau. La MX Brio 705 for Business est également équipée de microphones à formation de faisceaux, concentrant la capture audio sur la voix de l’utilisateur, et utilise un câble USB-C détachable pour la connexion.

Un lancement à 250 euros

Cependant, contrairement au modèle précédent, la MX Brio 705 for Business ne prend pas en charge la reconnaissance faciale Windows Hello et n’offre pas la possibilité d’enregistrer en 4K à 60 fps. Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur expérience grâce aux contrôles manuels de l’image disponibles via les logiciels Options Plus ou G Hub de Logitech, ajustant des paramètres tels que le champ de vision, l’exposition et la netteté.

Disponible dès aujourd’hui, la webcam MX Brio 705 for Business de Logitech rejoint la gamme de produits MX de la marque, affirmant son engagement à fournir des solutions technologiques de pointe pour les professionnels modernes.