Test de la Microsoft Surface Pro 9 : toujours le meilleur ordinateur portable 2-en-1

Microsoft veut vraiment que Windows on ARM réussisse. Pour les techniciens et les adeptes de la première heure, c’est la véritable histoire qui se cache derrière la dernière Surface Pro 9.

Mais quelle que soit la configuration que vous choisissez, la Surface Pro 9 conserve presque tout ce qui a fait le succès des précédentes itérations de cet appareil. Et même si ce n’est pas un net progrès par rapport à son prédécesseur en termes de performances brutes, la Surface Pro 9 reste l’un des meilleurs 2-en-1 que vous pouvez acheter.

La Surface Pro 9 ressemble beaucoup à la Surface Pro 8, ce qui n’est pas une mauvaise chose à mon avis. La dernière décennie des appareils Surface a prouvé que Microsoft a eu raison dès la première fois et qu’elle n’a cessé de peaufiner cette bonne idée depuis. Même l’iPad d’Apple ressemble un peu à la Surface ces jours-ci.

Mon modèle de référence était équipé du Core i7-1255U, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, ce qui équivaut à 1 639 euros. Comme d’habitude, Microsoft facture très cher les mises à niveau de la mémoire et du stockage. Il faut compter 300 dollars pour passer de 256 à 512 Go, ou de 16 à 32 Go.

La seule bonne nouvelle concernant les configurations ? Microsoft ne facture pas plus pour les différentes options de couleur. Elles sont toutefois limitées aux configurations haut de gamme. Le modèle de base Core i5 n’est disponible qu’en Platinum, tout comme l’ensemble des configurations du SQ3.

Dans la boîte on retrouve :

Surface Pro 9

Adaptateur secteur

Guide de démarrage rapide, documents de sécurité et de garantie

Outil d’accès à la carte SIM (Surface Pro 9 [SQ® 3/5 G])

Surface Pro 9 : design

À ce stade, le facteur de forme Surface Pro est mature, et les principales percées de Microsoft avec la Surface Pro 8 sont toutes présentes dans la Surface Pro 9.

La Surface Pro 9 apporte très peu de changements par rapport au modèle de l’année dernière en terme de design. Il s’agit du même design de tablette 2-en-1 que nous avons tous appris à apprécier, y compris la béquille intégrée et le clavier amovible. Elle comprend également les bords plus fins et l’écran amélioré de la Surface Pro 8 de l’année dernière, ce qui en fait une tablette moderne et élégante.

Elle n’est toujours pas aussi fine ou légère qu’un iPad Pro, et ne le sera peut-être jamais. Mais à 879 g et 9,3 mm d’épaisseur, elle fait partie des facteurs de forme les plus compacts dans lesquels vous pouvez obtenir l’expérience complète de Windows 11. Bien sûr, le clavier Type Cover ajoute un peu plus de poids (et de prix), et reste une pièce essentielle du puzzle. Le clavier et le pavé tactile sont tous deux fantastiques, et j’apprécie toujours la sensation du tissu Alcantara sous mes paumes.

Je souhaite toujours que Microsoft l’intègre dans le package, mais la société vend toujours la Surface Pro 9 comme une tablette autonome. Même avec les progrès des commandes tactiles et la disponibilité de certaines applications Android dans Windows 11, vous voudrez absolument dépenser les 180 euros supplémentaires pour un Signature Type Cover. Ce clavier comprend la solution de stockage (et de charge) intégrée pour le Surface Slim Pen 2 — qui vous coûtera également 130 euros supplémentaires.

Rien de tout cela n’est nouveau. Les couleurs, par contre, le sont. Microsoft avait l’habitude de ne proposer que des couleurs flashy pour les claviers, mais maintenant vous avez plus d’options pour personnaliser le châssis lui-même. Le modèle reçu est en Saphir, mais il y a aussi une option vert forêt. Ces nouvelles options de couleur sont suffisamment subtiles pour ajouter une touche d’intérêt au design sans être kitsch.

Des changements pour les ports

Les ports sont vraiment le seul autre changement notable apporté au châssis extérieur de la Surface Pro, et cette fois-ci, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. La Surface Pro 9 n’a pas de prise casque de 3,5 mm, ce que tous les autres appareils Surface ont inclus jusqu’à présent. Bien sûr, cette décision n’a pas été prise sans raison.

Pourtant, l’absence d’une prise casque dans le châssis ne fera que rebuter les gens. Microsoft n’a donné aucune explication pour ce changement, et aucune raison perceptible pour que cela se produise cette année. Si nous avions vu une réduction spectaculaire de l’épaisseur, ce serait une chose. Mais on a vraiment l’impression que Microsoft a délaissé la prise casque de la Surface Pro 9 juste parce qu’elle le voulait.

Surface Pro 9 : performances

Alors que les changements visibles entre la Surface Pro 9 de Microsoft de cette année et la Surface Pro 8 de l’année dernière sont largement limités à l’introduction de nouvelles couleurs, à la suppression de la prise casque et à l’ajout d’une variante basée sur ARM, les évolutions sous le capot fournissent un peu plus de matière à conversation.

La principale mise à jour consiste à remplacer les puces Intel Core de 11e génération qui équipaient la Surface Pro de l’année dernière par leurs équivalents de 12e génération. Cette pièce maîtresse du processeur est accompagnée du trio habituel d’options de RAM (8, 16 et 32 Go) dans un nouveau format LPDDR5.

Ceux qui optent pour la version de la Surface Pro 9 alimentée par le SQ3 sont coincés avec une mémoire LPDDR4 plus lente et perdent l’option de 32 Go. Sinon, les deux versions de la tablette peuvent être équipées de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage SSD M.2.

Mon appareil de test était équipé du processeur Intel Core i7-1255U, qui s’est comporté comme prévu dans cet appareil. Ces puces de la série U ne sont pas les gros bonnets d’Intel, en fait, elles n’ont que deux cœurs de performance. Mais pour un appareil de ce type, vous trouverez que cette puce offre de bonnes performances, surtout si vous vous en tenez principalement à des applications comme les navigateurs Web, les appels vidéo, les applications Office et la retouche photo légère. Si vous pensez toujours qu’une tablette de ce type ne peut pas remplacer entièrement votre ordinateur portable, détrompez-vous.

Il ne s’agit pas d’une progression pure et simple de la 11e génération à la 12e génération. Heureusement, l’avantage des puces 12e génération d’Intel est l’efficacité supplémentaire des cœurs — 8 dans ce cas. Il en résulte des performances multicœurs nettement meilleures. En règle générale, cela signifie des performances plus rapides dans des applications comme Adobe Creative Suite. Mais il est probable que les gens n’achètent pas une tablette principalement pour ces applications, et la plupart des autres ordinateurs portables de cette génération offrent de meilleures performances. C’est le cas même du Surface Laptop 5.

Le Surface Pro 9 a un ventilateur, mais il a tendance à garder les choses assez fraîches et silencieuses au détriment des performances soutenues.

Choisir entre Intel et SQ3

Avec les deux options d’Intel et de SQ3 côte à côte, vos hypothèses sur les forces et les faiblesses de ces puces se vérifient probablement. Les puces Intel 12e génération sont plus rapides, tandis que le SQ3 basé sur l’architecture ARM a une meilleure autonomie. Microsoft l’admet elle-même dans ses propres fiches techniques, affirmant que la SQ3 offre jusqu’à quatre heures de plus sur une seule charge, bien qu’elle utilise la même batterie de 47,7 Wh.

Pourquoi cette différence ? Eh bien, le SQ3 est le résultat de la dernière collaboration de Microsoft avec Qualcomm, construit sur le Snapdragon 8cx Gen 3. Cela signifie qu’il s’agit d’une puce personnalisée construite pour la Surface Pro 9, mais qu’elle possède une grande partie des mêmes performances et fonctionnalités que ce SoC. Ces puces basées sur ARM utilisent un jeu d’instructions simplifié, et sont donc beaucoup plus efficaces. Si une puce peut en tirer suffisamment de performances, comme Apple l’a démontré avec le M1 et le M2, elles peuvent être carrément révolutionnaires.

Cependant, le SQ3 n’est pas tout à fait cela. Du moins, pas encore.

Compatibilité avec les applications

En dehors des performances brutes, la compatibilité des applications a longtemps été le plus gros obstacle pour les appareils Windows on ARM. Lors du lancement de la Surface Pro X, de nombreuses applications n’étaient pas optimisées pour l’architecture ARM, ce qui se traduisait par une émulation des performances dans des applications de base comme Google Chrome ou pire encore, par des applications qui ne fonctionnaient pas du tout.

Depuis, la situation s’est nettement améliorée. La plupart des applications que l’on s’attend à voir disponibles fonctionnent parfaitement, qu’il s’agisse d’anciennes applications 32 bits ou de nouvelles applications 64 bits. De nombreuses applications de Microsoft ont été recompilées pour ARM, comme le navigateur Web Edge ou Microsoft Teams. Il reste encore du travail à faire pour convaincre davantage de développeurs tiers de se lancer dans l’aventure, mais l’émulation s’est considérablement améliorée.

Il va sans dire que les applications Android disponibles sur le Microsoft Store fonctionnent également bien, même s’il n’y a pas encore assez d’applications pour en faire un véritable concurrent de l’iPad.

Surface Pro 9 : autonomie

Comme pour les performances, le saut générationnel entre la Surface Pro 8 et la Surface Pro 9 n’est pas une nette amélioration à tous points de vue. La Surface Pro 8 avait une bonne autonomie, offrant un peu plus de 8,5 heures sur une seule charge avec une utilisation très légère. La Surface Pro 9 offre à peu près la même autonomie que la dernière fois, ce qui la place loin derrière les appareils d’Apple comme l’iPad Pro ou le MacBook Air.

Comparée à d’autres ordinateurs portables Windows fins et légers, la Surface Pro 9 se situe au milieu. Cependant, je pense que les gens s’attendent à ce que les tablettes durent un peu plus longtemps, surtout que la portabilité de la Surface Pro 9 est l’un de ses principaux attraits.

S’il y a une raison principale d’acheter la version ARM de la Surface Pro 9, c’est l’autonomie de la batterie. Elle est censée n’avoir qu’une capacité de 47,7 Wh, mais Microsoft affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 19 heures « d’utilisation typique de l’appareil » sur une seule charge. Dans mon test, j’ai obtenu une durée quasi équivalente à cette affirmation. C’est l’un des meilleurs scores que j’ai jamais enregistré, battu seulement par d’autres appareils basés sur ARM.

Cette autonomie peut même être étendue à deux jours en cas d’utilisation plus légère, ce qui n’est pas le cas pour de nombreuses tablettes ou ordinateurs portables.

Lorsque vous êtes à court de charge, Microsoft inclut un adaptateur de 65 W dans la boîte. Il se connecte toujours par le port Surface Connect de la société (vous pouvez utiliser un chargeur USB-C si vous préférez), mais les vitesses sont décevantes. À partir de 0 %, j’ai enregistré 15 % en 15 minutes et 33 % au bout de 30 minutes. Même après 2 heures, elle n’était encore qu’à 98 %.

Surface Pro 9 : verdict

La Surface Pro 9 reste l’un des meilleurs ordinateurs portables 2-en-1 que vous pouvez acheter. L’ensemble unique de fonctionnalités haut de gamme et le superbe design de la Surface Pro 9 la maintiennent en tête du peloton pour le moment.

Et pourtant, il y a des choses que j’aimerais voir différentes sur la Surface Pro 9. Outre l’autonomie réduite de la batterie et l’absence de prise casque, son prix est un peu trop élevé. C’est particulièrement vrai si vous voulez à la fois le Type Cover et le Surface Slim Pen 2. Il faut compter plus de 1 300 dollars pour un appareil doté de seulement 128 Go de stockage. Même Apple ne demande pas un tel prix.

Cela dit, la Surface Pro 9 est certainement la meilleure Surface qui ait jamais existé, surtout si vous avez besoin d’une tablette qui peut remplacer un ordinateur portable sans accroc.

L’introduction de la technologie ARM est un moment important pour la Surface Pro, mais elle n’est pas encore prête pour le grand public. Le principal problème est sans aucun doute l’effet sur les performances, avec des ralentissements notables et un fonctionnement moins que fluide de certaines applications. Cependant, le passage à ARM n’est pas sans avantages. L’autonomie de la batterie est vraiment excellente, et c’est génial de voir le support de la 5 G. L’expérience d’appel vidéo est également parmi les meilleures que vous trouverez sur un appareil Windows — même sans tous les nouveaux effets.

Mais en fin de compte, la plupart des gens seront mieux lotis avec la version Intel. C’est beaucoup moins excitant, mais c’est un pari beaucoup plus sûr.