iPadOS 18 : Quels iPad seront mis à jour ?

Apple s’apprête à lancer iPadOS 18 plus tard cette année, mais tous les iPad fonctionnant actuellement sous iPadOS 17 ne recevront pas cette mise à jour. Selon MacRumors, qui cite une source anonyme ayant une bonne réputation pour ses révélations précises concernant les appareils compatibles avec les nouvelles versions d’iOS et d’iPadOS, les iPad équipés du chipset A10X Fusion ne bénéficieront pas d’iPadOS 18 lors de la sortie du système d’exploitation dédié aux iPad plus tard cette année.

Ainsi, les modèles iPad Pro de 2017, de 10,5 pouces et de 12,9 pouces, qui sont équipés du chipset A10X Fusion, sont exclus de la liste des mises à jour. Les modèles d’iPad utilisant le chipset A10 Fusion seront également privés d’iPadOS 18, ce qui exclut les iPad de sixième et septième générations.

Bien que la source anonyme ait retiré son post, MacRumors suggère que cela est probablement dû à une volonté de discrétion plutôt qu’à la fiabilité des informations. En effet, les informations précédemment supprimées par cette source se sont avérées exactes par le passé.

En supposant que les informations soient correctes, voici les modèles d’iPad qui seraient mis à jour vers iPadOS 18 :

iPad Pro : modèles de 2018 et ultérieurs

iPad Air : modèles de 2019 et ultérieurs

iPad mini : modèles de 2019 et ultérieurs

iPad : modèles de 2020 et ultérieurs

Une présentation à la WWDC 2024

Apple présentera officiellement iPadOS 18 lors de la WWDC 2024 en juin, mais la sortie effective du système d’exploitation n’aura lieu qu’en septembre. En ce qui concerne l’iPad, cette année devrait voir le lancement des nouveaux modèles iPad Pro de 11 pouces et 13 pouces (2024), qui seront les premiers iPad de l’histoire à être équipés d’un écran OLED. Ces tablettes seront alimentées par le SoC M3, fabriqué avec le processus de 3 nm.

Dès ce mois-ci, Apple pourrait introduire l’iPad Air (2024), et pour la première fois, l’Air sera lancé en tant que série de deux tablettes, avec un modèle de 12,9 pouces attendu en plus du modèle de 10,9 pouces. Ces deux tablettes seront équipées du chipset Apple M2, fabriqué avec le procédé de seconde génération en 5 nm de TSMC. Il y a également des spéculations selon lesquelles Apple pourrait lancer un iPad mini de septième génération cette année.

L’année 2023 a été la première année depuis le lancement du premier iPad en 2010 où la société n’a sorti aucune nouvelle tablette. Ainsi, avec un retard de nouveaux modèles d’iPad à lancer, on peut s’attendre à une année chargée pour Apple sur le front des tablettes.