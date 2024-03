Microsoft Copilot peut désormais être votre prochain assistant par défaut sur Android

L’univers des assistants virtuels pour les utilisateurs Android s’enrichit d’une nouvelle option prometteuse : Microsoft Copilot.

Alors que Google Assistant et Bixby dominaient jusqu’à présent le marché, l’émergence de chatbots alimentés par l’intelligence artificielle révolutionne notre manière d’interagir avec nos appareils mobiles.

La dernière version bêta de l’application Microsoft Copilot (v. 27.9.420225014), comme l’a souligné l’expert Android Mishaal Rahman sur X (Twitter), introduit une fonctionnalité attendue : la possibilité de définir Copilot comme assistant par défaut sur les appareils Android.

You can now set the Microsoft Copilot app as your default assistant app on Android!

With version 27.9.420225014, available in beta, you can change the default assistant app to Copilot. This lets you launch Copilot from any screen by swiping diagonally from the corner or… pic.twitter.com/M5FxLzIdxT

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 26, 2024